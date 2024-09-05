صحفي إسباني منتقدا فينيسيوس: لا يمكنك أن تعض اليد التي تطعمك

وجه الصحفي فرناندو بورغوس رسالة انتقاد حادة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بعد تصريحاته الأخيرة تجاه إسبانيا، وطلبه سحب استضافة كأس العالم 2030؛ بسبب العنصرية التي يتعرض لها في الدوري الإسباني.

وأثيرت عاصفة من الانتقادات تجاه اللاعب البرازيلي؛ بسبب تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا في حواره مع شبكة "CNN" الأمريكية، حيث قال: "لدينا الكثير من الوقت حتى 2030، آمل أن تتطور إسبانيا، وتتفهم خطورة إهانة شخص آخر؛ لأنه لا يحمل نفس لون البشرة".

وأضاف: "إذا لم يتحسنوا قبل 2030، أعتقد أنه لابد من إقامة كأس العالم في مكان آخر، لأن اللاعبين لن يشعروا بالراحة أو الأمان باللعب في دولة ربما ستعاني فيها من العنصرية".

وقال فرناندو بورغوس في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو"، ردًا على فينيسيوس: "إسبانيا رحبت به وريال مدريد دلله، لا يمكنك أن تعض اليد التي تطعمك".

وكان خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، عمدة العاصمة الإسبانية مدريد، انتقد أيضًا النجم البرازيلي، مطالبًا إياه بالتراجع فورًا عن تصريحاته.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال وقت سابق، إقامة بطولة كأس العالم في إسبانيا والبرتغال والمغرب، على أن تُلعب المباريات الافتتاحية في أمريكا الجنوبية وتحديدًا في الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وباراغواي.

فينيسيوس البالغ 24 عامًا توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الإسباني 3 مرات منذ انضمامه في 2018.

ويمتد تعاقد فيني مع الملكي حتى 2027، وارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي براتب خرافي.