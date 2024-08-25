"جوهرة جديدة".. من هو السعودي عبد الملك الجابر المتألق في أوروبا؟ (فيديو) | إرم نيوز

أوشك سعود عبد الحميد على حسم انتقاله إلى روما، وما هي إلا أيام، ونراه يلعب في الدوري الإيطالي، وينافس يوفنتوس وميلان وإنتر ونابولي وغيرها من الأفرقة العريقة.

ولن يكون عبد الحميد هو الاستثناء من ضمن نجوم المملكة العربية السعودية، لكنه ربما سيكون أشهر من خرج للقارة العجوز مؤخرًا، لكن هناك من خرجوا أيضًا في السنوات الماضية، ويقدمون الكثير من المستويات الطيبة، لكنهم لا يلقون الاهتمام نفسه.

نسلط اليوم الضوء على أحدهم وهو عبد الملك الجابر، لاعب فريق غيلييزنيتشار البوسني الحالي ودينامو زغرب السابق.

بداية محلية وانطلاقة نحو كرواتيا

كانت بداية عبد الملك من خلال شباب فريق أحد، وظهر معهم بشكل رائع خلال فترة وجوده معهم، حتى لفت أنظار كشافة فريق دينامو زغرب الكرواتي.

انضم عبد الملك للفريق الكرواتي، وتم تسجيله مع فريق الشباب تحت 19 عامًا، لكنه لم ينل الكثير من الفرص، وسرعان ما اكتشف أنه في حاجة إلى خطوة مختلفة.

نقلة إلى البوسنة

لفت عبد الملك في فترته مع زغرب أنظار كشافة فريق أوروبي آخر هو غيلييزنيتشار البوسني، وقد وقع معه بشكل مجاني في أغسطس من العام الماضي.

كان ذلك الانتقال بمثابة إعادة إحياء لآمال عبد الملك في الدوريات الأوروبية، حتى لو كان من خلال فريق بوسني يلعب في دوري ليس هو الأشهر بين الدوريات الأوروبية المختلفة.

نالت المستويات التي يقدمها عبد الملك في الدوري البوسني استحسان جماهير الفريق هناك، ورغم احتياجه لوقت للمشاركة مع الفريق، حيث جاءت أول مباراة له في اللقاء السادس في الموسم ولمدة 19 دقيقة فقط، حاول النجم السعودي إثبات نفسه كلما شارك، ولو لدقيقة واحدة فقط.

وبحلول شهر ديسمبر كان عبد الملك أثبت نفسه لاعبًا هامًّا في تشكيلة الفريق البوسني وأصبح أساسيًّا، واختتم الموسم وهو أساسي أيضًا.

فريق الأسبوع هواية مفضلة

لم تكن أرقام عبد الملك في الموسم الأول له هي الأفضل، لكن كانت لا بأس بها بالنسبة للاعب يلعب في الأساس في مركز وسط الملعب، بعد تسجيله لهدف وحيد في 14 مباراة لعبها في الدوري البوسني.

لكن الوضع اختلف بشكل تام معه هذا الموسم، إذ أصبح عضوًا فعالًا بشكل واضح مع فريق غيلييزنيتشار، وخاض أربع مباريات لعبها كلها بشكل أساسي، وأسهم في ثلاثة انتصارات للفريق، وأحرز هدفين في آخر مباراتين بواقع هدف لكل مباراة.

وبجوار تسجيله للأهداف تم اختيار نجم وسط الملعب السعودي في جولتين من أصل أربع جولات لُعبت ضمن فريق الأسبوع في الدوري البوسني.

طلبات بمنع التعاقد معه محليًّا

كان تألق عبد الملك سببًا في خروج جماهير كرة القدم السعودية في حملة لتأكيد ضرورة استمرار مثل تلك العناصر في الخارج لاكتساب الخبرات وتحقيق النجاحات بنفسها.

وحذر بعضهم الأندية المحلية من إعادة عبد الملك بعرض قوي مخطط له ليلعب في الدوري السعودي، ويترك اللعب في أوروبا، وكان السبب الأساسي في تلك التحذيرات هو كون اللاعب مبشرًا وله مستقبل كبير.