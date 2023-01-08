رسميًا: رفض احتجاج النصر بشأن مشاركة محمد كنو مع الهلال في "ديربي الرياض"
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن رفض احتجاج نادي النصر بشأن عدم نظامية مشاركة محمد إبراهيم كنو لاعب الهلال في مواجهة الفريقين في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا قالت فيه إنها قررت رفض الاحتجاج، ولكن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.
وكان النصر قد احتج على مشاركة اللاعب محمد كنو فى ديربي الرياض، الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال مسلى آل معمر في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا احتجاجا على مشاركة كنو، وهذا حق مشروع لنا، وأتوقع ألا يتم قبوله من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنني متأكد 100% أننا إذا اتجهنا إلى مركز التحكيم الرياضي، وكان المحكمون من محكمي (كاس) فسنكسب هذا الاحتجاج".
إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، أفادت بدورها بأن لديهم خطابًا ينص على انتهاء عقوبة محمد كنو، وأنهم خاطبوا الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي قامت بدورها بالرد عليهم بإفادة غرفة فض المنازعات بانتهاء العقوبة في الـ28 من أكتوبر الماضي.
وحسب الهلال، فإن مشاركة كنو سليمة، وأن اتحاد كرة القدم السعودي أشرك اللاعب مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، قبل أن يعود للمشاركة محليًا.
وتعرَّض كنو لعقوبة الإيقاف بسبب توقيعه لناديي الهلال والنصر، غير أن إدارة الأخير ترى أن اللاعب لم ينهِ مدة إيقافه بسبب عدم خصم توقف فترة كأس العالم من مدة الإيقاف.
جدير بالذكر أن نادي الباطن كان قد قدم احتجاجا هو الآخر حول مشاركة كنو في مباراته ضد الهلال مع استئناف الدوري السعودي بعد منافسات كأس العالم، قبل أن يقوم بسحبه.