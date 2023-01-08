رسميًا: رفض احتجاج النصر بشأن مشاركة محمد كنو مع الهلال في "ديربي الرياض"

وقال مسلى آل معمر في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا احتجاجا على مشاركة كنو، وهذا حق مشروع لنا، وأتوقع ألا يتم قبوله من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنني متأكد 100% أننا إذا اتجهنا إلى مركز التحكيم الرياضي، وكان المحكمون من محكمي (كاس) فسنكسب هذا الاحتجاج".

إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، أفادت بدورها بأن لديهم خطابًا ينص على انتهاء عقوبة محمد كنو، وأنهم خاطبوا الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي قامت بدورها بالرد عليهم بإفادة غرفة فض المنازعات بانتهاء العقوبة في الـ28 من أكتوبر الماضي.

وحسب الهلال، فإن مشاركة كنو سليمة، وأن اتحاد كرة القدم السعودي أشرك اللاعب مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، قبل أن يعود للمشاركة محليًا.

وتعرَّض كنو لعقوبة الإيقاف بسبب توقيعه لناديي الهلال والنصر، غير أن إدارة الأخير ترى أن اللاعب لم ينهِ مدة إيقافه بسبب عدم خصم توقف فترة كأس العالم من مدة الإيقاف.

جدير بالذكر أن نادي الباطن كان قد قدم احتجاجا هو الآخر حول مشاركة كنو في مباراته ضد الهلال مع استئناف الدوري السعودي بعد منافسات كأس العالم، قبل أن يقوم بسحبه.