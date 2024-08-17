أدلى مدافع الهلال السعودي علي البليهي بتصريح مثير عقب تتويج فريقه مساء اليوم السبت بلقب كأس السوبر بفوز عريض على النصر (4 ـ 1) في نهائي المسابقة.

ونجح الهلال، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس في الرد برباعية كاملة على هدف كريستيانو رونالدو الذي منح الأسبقية في نهاية الشوط (1 ـ 0) للنصر، ليتوج بلقب السوبر لموسم 2023 ـ 2024.

وأدلى علي البليهي الذي تغيب عن مباراتي نصف النهائي ونهائي كأس السوبر بتصريح مثير بعد المباراة قائلا: "ختمنا الموسم فيهم (في الهلال) وبدأنا الموسم فيهم) في إشارة إلى أن الهلال توج بكأس خادم الحرمين الشريفين في أواخر مايو الماضي بعد الفوز في النهائي على النصر وبدأ الموسم الحالي بالفوز بلقب على حساب النصر أيضا، رغم أن كأس السوبر تعود إلى موسم 2023 ـ 2024.

وقال البليهي في تصريح لقناة "SSC" السعودية: "الحمد لله على التتويج بهذا اللقب، المباراة كانت صعبة، وفي الشوط الثاني سجلنا أربعة أهداف و هذا يدل على أن معسكرنا الإعدادي كان ناجحا وأن الفريق له شخصية قوية تسمح له بالعودة في المباراة".

وتابع مدافع الهلال ومنتخب السعودية: "نعد جماهير الهلال بالمحافظة على هذه الألقاب والدفاع عنها في الموسم المقبل، وتدعيمها بتتويجات أخرى، أبارك للجماهير هذا التتويج".

وسجل أهداف الهلال الصربي سافيتش في الدقيقة 55، قبل أن يضيف مواطنه ألكسندر ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 64، 69، فيما اختتم البرازيلي مالكوم الرباعية في الدقيقة 72.

وقبل ذلك كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدف النصر الوحيد في الدقيقة 44.