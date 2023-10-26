بيلينغهام يحسم موقفه من المشاركة في الكلاسيكو

وظهر وكأن بيلينغهام تعرَّض لإصابة خلال فوز ريال مدريد، مساء الثلاثاء، على مضيفه سبورتنغ براغا بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

واضطُر أنشيلوتي لاستبدال بيلينغهام قبل نهاية المباراة، ما زاد من قلق جماهير ريال مدريد بشأن تواجد اللاعب الإنجليزي في الكلاسيكو.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية قال بيلينغهام: "أشعر أنني بحالة جيدة، وأواصل العمل قليلاً من أجل الوصول للمباراة في أفضل ظروف، شعرت ببعض الآلام في المباراة الأخيرة بـ"التشامبيونز ليغ"، لكنني أشعر بحالة جيدة، وسأكون حاضرًا في الكلاسيكو".

وأضاف: "متحمس حقًا، وأنتظر أن يأتي موعد المباراة للتعرف على أجوائها وللعب أمام منافس نحترمه كثيرًا، ومتحمس للغاية، وهذه مباراة مثيرة للاهتمام على المستوى الشخصي، سأستمتع بها كثيرًا".