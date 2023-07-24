منتخب المغرب للسيدات يستهل مشواره في كأس العالم بالخسارة أمام ألمانيا

حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على نظيره المغربي، بنتيجة "6-0"، اليوم الاثنين، في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وتمكنت سيدات ألمانيا من افتتاح النتيجة بالدقيقة الـ 11 برأسية اللاعبة أليكسندرا بوب، لتعود نفس اللاعبة وتسجل الهدف الثاني مع الدقيقة الـ 39.

ونجحت هول في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يأتي الرابع من حنان آيت الحاج بالخطأ في مرمى فريقها بالدقيقة الـ 56.