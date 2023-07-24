منتخب المغرب للسيدات يستهل مشواره في كأس العالم بالخسارة أمام ألمانيا
حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على نظيره المغربي، بنتيجة "6-0"، اليوم الاثنين، في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.
وتمكنت سيدات ألمانيا من افتتاح النتيجة بالدقيقة الـ 11 برأسية اللاعبة أليكسندرا بوب، لتعود نفس اللاعبة وتسجل الهدف الثاني مع الدقيقة الـ 39.
ونجحت هول في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يأتي الرابع من حنان آيت الحاج بالخطأ في مرمى فريقها بالدقيقة الـ 56.
وجاء الهدف الخامس بالخطأ أيضاً من ياسمين مرابط في الدقيقة الـ 79، ومن ثم سجلت شولر الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
وتضم المجموعة الثامنة كلاً من كولومبيا وكوريا الجنوبية أيضاً.
ويحتل حاليا المنتخب الألماني صدارة المجموعة الثامنة بثلاث نقاط "مؤقتا"، فيما يتذيلها المنتخب المغربي دون رصيد بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مباراة كوريا الجنوبية وكولومبيا، التي ستقام، غدا الثلاثاء، على أرضية ملعب سيدني بأستراليا.
وأصبح المنتخب المغربي للسيدات أول فريق عربي يخوض مباراة في كأس العالم للسيدات، وستطمح اللاعبات إلى تحقيق نتيجة أفضل في المواجهة المقبلة ضد كوريا الجنوبية.