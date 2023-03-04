آرسنال يزاحم ليفربول على جوليان براندت نجم بروسيا دورتموند
كشفت صحيفة "ميرور" أن آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي دخل في منافسة مع ليفربول على التوقيع مع لاعب الوسط جوليان براندت من بروسيا دورتموند.
ويتصدر آرسنال حاليًا الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم رائع تحت قيادة ميكيل أرتيتا، ومن غير المرجح أن يبقى المدرب الإسباني ثابتًا ويتطلع بالفعل لتعزيز صفوفه.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" نقلًا عن "بيلد" الألمانية، فإن آرسنال من بين فريقين مهتمين بضم جوليان براندت نجم بروسيا دورتموند.
وأضافت أن اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أنه أبلغ دائرته المقربة أن التحول إلى إنجلترا سيروق له.
ويتبقى أقل من عام ونصف العام في عقد جوليان براندت مع بروسيا دورتموند (ينتهي في يونيو 2024) ما يعني أن سوق الانتقالات الصيفي المقبل سيمثل فرصة أخيرة أمام بروسيا دورتموند للحصول على المال مقابل رحيل اللاعب.
تم ربط براندت بالفعل بالانتقال إلى آرسنال في الماضي، وأشارت التقارير في ألمانيا إلى أن الغانرز كان مهتمًا، الصيف الماضي، بالتعاقد معه.
ومع ذلك نفى براندت هذه التقارير، وقال في أكتوبر الماضي: "هذه التكهنات لم تكن أبدًا مشكلة خطيرة بالنسبة لي، تحدثنا في وقت سابق عن كرة القدم، إذا كنت منخرطًا مع فريق آخر أو إذا كانت هناك أي أفكار للتغيير سيعلم بروسيا دورتموند على الفور، وأود أن أخبر النادي أولًا، ربما ما زلت من "المدرسة القديمة" قليلًا".
كما أوضح أنه في حين أنه سعيد حاليًا مع بروسيا دورتموند، إلا أنه غير متأكد مما يخبئه مستقبله.
وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه الانتقال عاجلًا أم آجلًا، أجاب براندت: "لم يكن لدي قط خطة مهنية، وبالتالي لا يمكنني الإجابة عن السؤال، وكل شيء مفتوح أمامي".
وأضاف: "أشعر بالراحة هنا، لكن من يدري أين ستتجه الرياح، وإذا سارت الأمور على ما يرام هنا، وعانقنا بعضنا البعض، وقمت بتمديد العقد، سأكون سعيدًا، لكن يمكن أن يحدث أي شيء، لذلك من الصعب إجراء تقييم".
وفي الواقع، آرسنال ليس النادي الوحيد الذي ارتبط بالتعاقد مع براندت، حيث أفادت تقارير سابقة في ليفربول بقيادة المدرب يورغن كلوب معجب بما يقدمه براندت، وفي 2017، حرص كلوب على اصطحاب مواطنه إلى أنفيلد معقل ليفربول.
وكان براندت نجم باير ليفركوزن آنذاك مرشحًا للانتقال إلى ليفربول، قبل أن يتم اختيار محمد صلاح من روما.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن براندت، الذي انضم لبروسيا دورتموند، في 2019، مقابل 25 مليون يورو، شارك مع الفريق في 158 مباراة سجل فيها 29 هدفًا وصنع 30.
وسبق لبراندت أن سجل 42 هدفًا، وصنع 51 في 215 مباراة مع باير ليفركوزن، كما شارك في 39 مباراة مع منتخب ألمانيا الأول سجل فيها 3 أهداف.