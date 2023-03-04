آرسنال يزاحم ليفربول على جوليان براندت نجم بروسيا دورتموند

وأضافت أن اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أنه أبلغ دائرته المقربة أن التحول إلى إنجلترا سيروق له.

ويتبقى أقل من عام ونصف العام في عقد جوليان براندت مع بروسيا دورتموند (ينتهي في يونيو 2024) ما يعني أن سوق الانتقالات الصيفي المقبل سيمثل فرصة أخيرة أمام بروسيا دورتموند للحصول على المال مقابل رحيل اللاعب.

تم ربط براندت بالفعل بالانتقال إلى آرسنال في الماضي، وأشارت التقارير في ألمانيا إلى أن الغانرز كان مهتمًا، الصيف الماضي، بالتعاقد معه.

ومع ذلك نفى براندت هذه التقارير، وقال في أكتوبر الماضي: "هذه التكهنات لم تكن أبدًا مشكلة خطيرة بالنسبة لي، تحدثنا في وقت سابق عن كرة القدم، إذا كنت منخرطًا مع فريق آخر أو إذا كانت هناك أي أفكار للتغيير سيعلم بروسيا دورتموند على الفور، وأود أن أخبر النادي أولًا، ربما ما زلت من "المدرسة القديمة" قليلًا".