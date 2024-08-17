ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين ناديي النصر والهلال، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي، الذي سيقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

ويسعى النصر لإيقاف التعثرات المتتالية أمام الهلال منذ فوزه الأخير عليه قبل عام في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، حينها توج "العالمي" بالبطولة بعد فوزه "2-1".

ولعب الفريقان 5 مباريات في الموسم الماضي، من بينها واحدة في كأس موسم الرياض، فاز الهلال في جميع المباريات.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما فاز على نظيره التعاون بنتيجة 2/0، في إطار منافسات نصف النهائي.

بينما تأهل الهلال إلى النهائي، بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح (4-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشارك الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي بصفتهما البطل والوصيف لبطولة دوري روشن 2023-2024.

وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بالتعادل بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما يوم 31 مايو الماضي في كأس الملك.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

تقام المباراة بين فريقي الهلال والنصر، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وتُنقل عبر قناة SSC HD، ومنصة شاهد.

ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة بين الهلال والنصر، كل من: فارس عوض، وفهد العتيبي.