بلايلي أفضل لكم من نيمار.. صحفي فرنسي يفجّر ضجة في أولمبيك مرسيليا

أثار الصحفي الفرنسي من أصل جزائري، نبيل جليت، ضجة غير مسبوقة في أوساط فريق أولمبيك مرسيليا، حين أعلن أن الفريق يحتاج إلى لاعب بقيمة وخصال النجم الجزائري يوسف بلايلي خلال الموسم المقبل، بدلًا من ملاحقة النجم البرازيلي نيمار.

وتداولت وسائل إعلام برازيلية وفرنسية، الأسبوع الماضي، أخبارًا متضاربة حول اهتمام أولمبيك مرسيليا، الذي أنهى سباق الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز الثالث، بأسطورة البرازيل وبرشلونة نيمار الذي يلعب حاليًا في صفوف سانتوس، فريقه الأم.

ونفى مرسيليا الأنباء المتداولة حول انضمام مزعوم لنيمار، إذ أشارت تقارير قريبة من الفريق إلى أن الصفقة بعيدة تمامًا عن الواقع سواء من الناحية الرياضية أو المالية، مضيفة أن إدارة النادي لم تفتح أي ملف للتعاقد مع نيمار.

أخبار ذات علاقة مارسيليا يصدم نيمار

الفرنسي ـ الجزائري نبيل جليت، الصحفي في مجلتي فرنس فوتبول وليكيب وكنال +، وصف الحديث عن نيمار في أولمبيك مرسيليا بإهدار الوقت من النادي الفرنسي، وأشار إلى أن الفريق يحتاج بالفعل إلى لاعب مبدع وخارق في خطي الوسط والهجوم، ولكن ليس إلى نيمار وإنما ليوسف بلايلي نجم الترجي التونسي.

ويرى جليت أن أولمبيك مرسيليا، الذي سيخوض الموسم المقبل دوري أبطال أوروبا، بجانب المشاركة في الدوري الفرنسي ومسابقة الكأس، قادر على الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الجزائري الذي قدم موسمًا مذهلًا مع الترجي، وقاده في يونيو الماضي إلى تحقيق فوز كبير على غالاكسي لوس أنجلوس الأمريكي.

ونشر نبيل جليت، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة ليوسف بلايلي، مقتطعة من حساب فريد بلايلي، شقيق لاعب الترجي، يظهر فيها النجم الجزائري مرتديًا قميص أولمبيك مرسيليا.

وكتب الصحفي: "أولمبيك مرسيليا يهدر وقته مع نيمار، البرازيلي الوحيد الذي شاهدته في مونديال الأندية هو بلايلي، الأمر لا يستغرق أكثر من مسافة ساعة واحدة بالطائرة"، في إشارة إلى المسافة الفاصلة بين مرسيليا والعاصمة تونس.

أخبار ذات علاقة احتفال جنوني من مدرب مارسيليا بعد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

وشارك يوسف بلايلي خلال موسم 2024 ـ 2025 في 37 مباراة، وسجل 20 هدفا بجانب 12 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

وسبق ليوسف بلايلي، الذي ينتهي عقده مع الترجي التونسي في 30 يونيو المقبل، أن خاض 3 تجارب غير ناجحة في فرنسا، مع كل من أنجي وبريست وأجاكسيو.