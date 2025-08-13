بينهم مفاجأة فترة الإعداد.. جيسوس يستبعد 4 نجوم من قائمة النصر في السوبر

فجر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مفاجأة كبيرة باستبعاد أحد نجوم "فترة الإعداد" من رحلة "هونغ كونغ"، حيث سيشارك الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي.

ويغادر فريق النصر الأول لكرة القدم إلى هونغ كونغ مساء الأربعاء، للمشاركة في منافسات كأس السوبر السعودي، ببعثة مكونة من 25 لاعبًا، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأدى الفريق تدريبه الأخير على ملعب "الأول بارك" قبل السفر، بعد راحة قصيرة عقب العودة من المعسكر الإعدادي في أوروبا، الذي خاض فيه النصر 4 مباريات ودية، حقق الفوز في 3 منها وتلقى خسارة في واحدة.

وسيواجه النصر نظيره الاتحاد في 19 أغسطس الجاري، ضمن نصف نهائي البطولة، على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية أمام الفائز من مواجهة القادسية والأهلي.

استبعاد "مفاجأة معسكر الإعداد"

قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، استدعاء 3 حراس مرمى، و9 لاعبين في خط الدفاع، و6 لاعبي وسط، و7 مهاجمين، بينما استبعد 4 أسماء بارزة.

وضمت قائمة السفر كلًا من:

الحراس: نواف العقيدي، راغد النجار، بينتو ماتيوس.

الدفاع: عبد الإله العمري، إينيغو مارتينيز، محمد سيماكان، نادر الشراري، سالم النجدي، نواف بوشل، سلطان الغنام، عواد أمان.

الوسط: أيمن يحيى، علي الحسن، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، عبد العزيز العليوة، سعد حقوي.

الهجوم: أنجيلو غابرييل، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ساديو ماني، عبد الرحمن غريب، ويسلي جاسوفا، محمد مران، مشاري النمر.

قائمة المُبعدين

جاءت قائمة المبعدين عن المعسكر مفاجئةً، خاصةً مع استبعاد الظهير عبد العزيز الفرج، الذي برز خلال المعسكر الإعدادي، إلى جانب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والإسباني إيميريك لابورت، وعبد المجيد الصليهم.