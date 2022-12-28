بيليه يودّع عائلته وأصدقاءه من على سرير المرض (فيديو)

وتدهورت حالة بطل العالم 3 مرات، حيث شوهد وهو يكافح من أجل التنفس في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع.

وتم إدخال الأسطورة البرازيلية، البالغ من العمر 82 عامًا، والذي تمت إزالة ورم من القولون له، في سبتمبر/أيلول 2021، إلى مستشفى يسرائيلتا ألبرت أينشتاين في ساو باولو، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقضى مؤخرًا يوم عيد الميلاد هناك.

ومع تدهور حالته، تجمع أفراد الأسرة في المستشفى للبقاء معه، وتعهدت ابنته بالبقاء بجانبه بينما يتلقى البرازيلي العظيم الرعاية في المستشفى بعد وصول مرض السرطان إلى حالة متقدمة.

ومع ذلك قال بيليه في الفيديو: "بيليه يقول وداعًا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى"، تم تسجيل كلمات الأسطورة في رسالته الأخيرة بصوت خافت.

وفي غضون ذلك، قال رجل الأعمال والمدير الرياضي البريطاني فرانك خالد في تغريدة على تويتر: "بيليه يقول وداعًا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى". وكتب خالد أن أسطورة كرة القدم بيليه يخسر ببطء معركته ضد السرطان، وتقول العائلة "إن حالته تزداد سوءًا".

وفي مقطع فيديو آخر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تمنى البرازيلي روماريو التوفيق لأسطورة كرة القدم البرازيلية.

وفي حديثه إلى محطة "غلوبو"، قال روماريو: "يا ملك تحسّن، الكثير من الإيمان، العالم كله يبحث عنك ويصلي من أجلك".

وكان بيليه، الذي لعب لمنتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس، واحدًا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، ويعد واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل 3 مرات في 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه، ويتقاسم مع نيمار قائمة هدافي البرازيل بعدما أحرز 77 هدفًا في 92 مباراة.