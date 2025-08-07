أساسي وحوافز.. كم يبلغ راتب داروين نونيز مع الهلال؟

كشفت تقارير إعلامية عن الراتب الذي من المقرر أن يتقاضاه داروين نونيز، نجم ليفربول، والمزمع انتقاله للهلال السعودي خلال الساعات المقبلة، لتعزيز صفوف "الزعيم" في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويقترب الهلال من الإعلان عن إتمام التعاقد مع داروين نونيز في صفقة ضخمة.

وذكرت مصادر عديدة أن الهلال توصل لاتفاق مع ليفربول ونونيز على انتقال مهاجم منتخب أوروغواي إلى "الزعيم"، وبدأ البحث من قبل الجمهور عن تفاصيل العقد والراتب.

ويبحث الهلال عن مهاجم قوي منذ فترة، لتعويض الغياب المتكرر للهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش بسبب الإصابة، حتى أنه لم يتمكن من المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وتأتي صفقة نونيز، بناء على طلب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال الجديد، الذي قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز في مباراة تاريخية على مانشستر سيتي.

ويملك الهلال بالفعل، وقبل ضم نونيز، تشكيلة مليئة بالنجوم، وسيحاول تعويض المشجعين عن موسم محبط، بعدما ذهب لقبا الدوري السعودي وكأس الملك إلى غريمه الاتحاد، بينما حصد الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقا لما ذكره فلوريان بليتنبرغ، الإعلامي الرياضي بشبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فإن "داروين نونيز سيحصل على حوالي 15 مليون يورو سنوياً مع الهلال إلى جانب الحوافز".

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق كامل بين الناديين، وبين الهلال ونونيز، مساء الأربعاء، كما تم الكشف عن أنه سيخضع للفحص الطبي ويُوقّع العقد في أقرب وقت ممكن. يستمر العقد حتى عام 2028".

وذكرت تقارير عديدة أن الصفقة ستكلف الهلال 53 مليون يورو، مع وجود حوافز قد تصل بقيمة الصفقة إلى 65 مليون يورو.

وسيلتحق صاحب الـ26 عاما بمعسكر "الزعيم" في ألمانيا، من أجل خوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

يُذكر أن نونيز هو رابع صفقات الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كلٍ من علي لاجامي من النصر، وعبد الكريم دارسي من الأهلي، وثيو هيرنانديز من ميلان.

وخاض نونيز 143 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات، وأحرز 40 هدفاً وصنع 26 هدفاً.

وخلال الموسم المنقضي، شارك نونيز في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف، بينما سجل هدفاً وصنع هدفاً في 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا.