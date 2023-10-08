موسى التعمري يسجل هدفًا رائعًا في مباراة مونبلييه وكليرمون (فيديو)
موسى التعمري انضم لمونبلييه في السوق الصيفي الماضي من أود لوفين في صفقة انتقال حر.
سجل الأردني موسى التعمري هدفًا رائعًا لفريقه مونبلييه أمام كليرمون فوت في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.
ولعب تيغي سافنيير ضربة ركنية إلى موسى التعمري ليسدد كرة يسارية رائعة من على دائرة منطقة الجزاء في الدقيقة 16.
وانضم موسى التعمري، البالغ من العمر 26 عاما، لمونبلييه في السوق الصيفي الماضي من أود لوفين في صفقة انتقال حر.
وبحسب موقع "transfermarkt"، سجل التعمري 4 أهداف وصنع 2 في 7 مباريات حتى الآن، وجميعها في الدوري الفرنسي.
وحصد مونبلييه 9 نقاط من 7 مباريات ويحتل المركز الـ11 في الدوري الفرنسي.
وحقق الفريق الفوز مرتين وخسر مرتين وتعادل 3 مرات.
وسيلعب مونبلييه مع نانت ثم مع تولوز قبل مواجهة باريس سان جيرمان يوم 5 نوفمبر.