موسى التعمري يسجل هدفًا رائعًا في مباراة مونبلييه وكليرمون (فيديو)

سجل الأردني موسى التعمري هدفًا رائعًا لفريقه مونبلييه أمام كليرمون فوت في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

ولعب تيغي سافنيير ضربة ركنية إلى موسى التعمري ليسدد كرة يسارية رائعة من على دائرة منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وانضم موسى التعمري، البالغ من العمر 26 عاما، لمونبلييه في السوق الصيفي الماضي من أود لوفين في صفقة انتقال حر.