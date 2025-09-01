logo
رياضة

إصابات واشتباكات دامية داخل مقر نادي الزمالك

إصابات واشتباكات دامية داخل مقر نادي الزمالك
مقر نادي الزمالكالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 10:41 ص

شهد مقر نادي الزمالك، مساء الأحد، شجاراً عنيفاً بين عدد من أعضاء النادي، بالضرب المبرح، وسط حالة من الفوضى والفزع.

وأفادت تقارير إعلامية مصرية باندلاع مشاجرة بين أعضاء نادي الزمالك استخدمت فيها عصي الشماسي الخاصة بالجلسات، ما أدى لإصابة إحدى السيدات بإصابات بليغة، وتم نقلها للمستشفى عن طريق الإسعاف.

وأوضحت التقارير أن أزمة نشبت بين أعضاء النادي، مساء الأحد، أثناء خروجهم من النادي، حيث اعتدى عضو في النادي بمساعدة آخر و3 نساء على سيدة من أعضاء النادي، وسط أنباء عن خلاف يتعلق بلعب الأطفال، فيما لم تصدر إدارة النادي أي توضيح.

ونشرت عدة مصادر إعلامية مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها توثق جانباً من المشاجرة والخلاف الذي حدث داخل أسوار نادي الزمالك.

وأشارت إلى أن السيدة التي تم الاعتداء عليها تعرضت لإصابات دامية، ودفع ذلك الوضع الخطير إدارة نادي الزمالك إلى المسارعة بطلب سيارة إسعاف بعد عجز السيدة المصابة عن الحركة.

وقام أمن النادي على الفور بإطفاء الأنوار منعاً لتصوير الواقعة، وتدخل لفض الشجار النسائي، وطرد الأعضاء المتورطين في المشاجرة.

 

 

واتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا بمنع أطراف المشاجرة من دخول النادي الأبيض، إلى جانب تحويلهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

