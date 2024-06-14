ردٌّ صادم من والد أحمد ريان حول انتقال نجله إلى الزمالك (فيديو)

ردٌّ صادم من والد أحمد ريان حول انتقال نجله إلى الزمالك (فيديو)
تحدث ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حول إمكانية انتقال نجله أحمد ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى الزمالك في الموسم المقبل.
ويستضيف سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري المصري.
وترددت أنباء حول رغبة الزمالك بضم أحمد ريان صاحب الـ27 عامًا لتدعيم الهجوم الأبيض خلال الموسم المقبل.
وقال ياسر ريان عبر برنامج (اللعيب) بقناة (MBC MASR) إنه لن يدخل نادي الزمالك مع نجله لإتمام الاتفاق حال رحيل أحمد للقلعة البيضاء.
وأضاف:" لن أحضر أي اتفاق خاص بانتقال نجلي أحمد للزمالك، ولن أدخل مقر القلعة البيضاء، ولم يحدث من قبل أنني ذهبت معه إلى أي فريق انتقل إلى صفوفه بعد رحيله عن الأهلي".
وتابع:" نجلي أحمد يتعامل مع وكيله الخاص ودوري فقط استشاري، وأحيانًا لا يستمع إلى رأيي بخصوص خطواته في مشواره الاحترافي".
وأشار إلى أن نجله أحمد تمسك من قبل بالرحيل إلى الجونة والخروج من الأهلي رغم رفضه هذه الفكرة من جانبه.
ولعب أحمد ريان في قطاع الناشئين، وتم تصعيده للفريق الأول قبل رحيله معارًا إلى الجونة، ثم هاتاي سبور التركي، قبل انتقاله نهائيًا إلى سيراميكا كليوباترا بعد تجربة إعارة.