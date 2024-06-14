ردٌّ صادم من والد أحمد ريان حول انتقال نجله إلى الزمالك (فيديو)

تحدث ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حول إمكانية انتقال نجله أحمد ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى الزمالك في الموسم المقبل.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري المصري.

وترددت أنباء حول رغبة الزمالك بضم أحمد ريان صاحب الـ27 عامًا لتدعيم الهجوم الأبيض خلال الموسم المقبل.