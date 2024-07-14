حقيقة اقتراب نجم الأهلي السعودي من الرحيل والعودة إلى ناديه الإسباني

كشفت تقارير صحفية حقيقة اقتراب رحيل غابرييل فيغا، عن صفوف الأهلي السعودي والعودة إلى الدوري الإسباني، خلال الميركاتو الحالي.

وذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، أن سيلتا فيغو الإسباني يرغب في استعادة لاعبه غابرييل فيغا مجددا، على سبيل الإعارة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "todofichajes"، فإنه لا توجد إمكانية لعودة فيغا، الذي يرتبط بعقد ساري المفعول حتى يونيو 2026 مع الأهلي السعودي، إلى النادي الإسباني خلال هذا الصيف.

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وأشارت الصحيفة نقلاً من مصادر مقربة من النادي الإسباني، إلى أنه لا توجد إمكانية لعودة اللاعب لسيلتا فيغو، إذ لم يتم النظر في هذا الأمر خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن اللاعب سيكون سعيدًا بالعودة إلى منزله، إلا أن الحفاظ على راتبه المرتفع مع الأهلي أمر غير ممكن إطلاقًا بالنسبة لنظيره الإسباني.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن أستون فيلا وأتلتيكو مدريد، أيضاً أبديا اهتماما بالفترة الماضية بالتعاقد مع لاعب وسط الأهلي السعودي.

وكان غابرييل فيغا، البالغ من العمر 21 عاما، انضم إلى الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من سيلتا فيغو.

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شارك غابرييل فيغا في 18 مباراة ببطولة دوري روشن السعودي خلال موسم 2023-24، واستطاع هز الشباك 4 مرات، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب الإسباني 35 مليون يورو، وينتهي عقده مع الأهلي السعودي في يونيو 2026.