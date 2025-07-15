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رياضة

البرتغالي "كيروش" مدرباً للمنتخب العُماني

البرتغالي "كيروش" مدرباً للمنتخب العُماني
البرتغالي كارلوس كيروشالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 5:46 م

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً لمنتخب البلاد؛ استعداداً لخوض الملحق الآسيوي الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب عمان إلى الملحق بعد احتلال المركز الرابع في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية، عقب تحقيقه التعادل مع منتخب فلسطين بالجولة الأخيرة بنتيجة 1-1 خلال يونيو الماضي.

وقال الاتحاد العماني، في بيان رسمي، إن كيروش أصبح مدرباً للمنتخب في المرحلة القادمة لقيادة آمال عمان نحو التأهل لكأس العالم 2026.

ويملك كيروش صاحب الـ 72 عاماً خبرات طويلة في مجال التدريب بعد أن عمل مساعداً لسنوات للسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما عمل مديراً فنياً لفريق ريال مدريد الإسباني.

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 ونجح كيروش في قيادة عدة منتخبات على رأسها البرتغال، بجانب منتخبات السعودية والإمارات وقطر ومصر.

وعمل المدرب البرتغالي أيضاً مع منتخبي كولومبيا وإيران خلال مشواره الاحترافي مديرًا فنيًا.

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وكان كيروش قد خاض عدة تجارب في كأس العالم مع منتخب البرتغال في نسخة 2010، بجانب قيادة منتخب إيران في نسخ 2014 و2018 و2022.

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وكان المدرب البرتغالي على وشك قيادة منتخب مصر لكأس العالم 2022 لولا الخسارة أمام السنغال في التصفيات الإفريقية.

ووجّه منتخب عمان الشكر إلى المدير الفني رشيد جابر الذي تولى المهمة في التصفيات.

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