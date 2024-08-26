قدم الدكتور خالد الجوادي، المترجم السابق للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، اعترافات مثيرة بشأن بعض نجوم الفريق الأحمر وعلاقتهم بمدربهم.

وقال الجوادي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" إن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق السابق تعرض لأزمة كبرى في بداية مشواره مع الأهلي؛ بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء داخل مصر.

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وأشار إلى أنه حاول حل مشاكل موديست، ولكن انسجامه تأخر في التعامل مع زملائه موضحًا أن كولر تواصل مع مدرب كولن الألماني حيث كان يتدرب موديست مع الفريق بعد رحيله عن بروسيا دورتموند.

وأضاف "مدرب كولن أكد لكولر أن موديست جاهز بدنيًا، ويملك مقومات رائعة وخاصة في إجادة ضربات الرأس، وربما يكون الأمر متعلقًا بعدم أمانة من مدرب كولن أو عدم دقة".

وتابع "كانت هناك إمكانية أن يستمر عقد موديست لشهرين قادمين، ولكن الإدارة اتجهت إلى الاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق في ظل هجوم الجماهير ضده وعدم تقديم أفضل مستوى، كما أن موديست كان محترفًا لآخر لحظة".

وعن سبب تحول محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي إلى مقاعد البدلاء، أكد مترجم كولر أن كهربا لا يؤدي التدريبات بالطريقة التي يريدها كولر وهو ما أثر على فرص مشاركته خاصة مع المنافسة مع الفلسطيني وسام أبو علي.

وأشار إلى أن أبو علي تفهم فكر كولر سريعًا، ويؤدي التدريبات بكل قوة وبالتالي يشارك أساسيًا في المباريات.

وأوضح أن كولر شاهد أبو علي عبر مقاطع فيديو قبل انضمامه إلى سيريوس السويدي، ولكنه تخوف من الصفقة وقتها لعدم خوضه أي منافسات بدوريات الدرجة الأولى في أوروبا، ثم تمسك بضم اللاعب بعد متابعته مرة أخرى.

وأكد أن محمد مجدي "أفشة" لاعب موهوب وكولر يحبه ويراه بديلًا ذهبيًا موضحًا أن المدرب السويسري يريد من اللاعب الذي يشارك في مركز الوسط المهاجم أن يكون أكثر قوة في الضغط والالتحامات وأداء بدني مميز دفاعًا وهجومًا.

وأشار إلى أن كولر كان حزينًا لرحيل حمدي فتحي بصورة كبيرة، وحاول تعويضه بشتى الطرق موضحًا أن التونسي محمد علي بن رمضان نجم فرينكفاروزي المجري ضمن حسابات كولر منذ أن كان لاعبًا في الترجي التونسي.

وتابع "كولر يتطلع لضم بن رمضان منذ أن شاهده في الملعب فهو قطعة ناقصة لمشروع المدرب السويسري في خط الوسط".