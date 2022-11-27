فرص المغرب في التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على بلجيكا وتغلب كرواتيا على كندا بكأس العالم

باتت الفرصة سانحة أمام منتخب المغرب للتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى دور الـ16 في كأس العالم، بعد الفوز الثمين بنتيجة 2/0 على بلجيكا، اليوم الأحد، في المجموعة السادسة.

وبعد شوط أول سلبي على استاد الثمامة سجل المنتخب المغربي هدفين ثمينين سجلهما عبدالحميد صابري، وزكرياء أبوخلال في الدقيقتين 73 و90+2.