فرص المغرب في التأهل لدور الـ16 بعد الفوز على بلجيكا وتغلب كرواتيا على كندا بكأس العالم
باتت الفرصة سانحة أمام منتخب المغرب للتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى دور الـ16 في كأس العالم، بعد الفوز الثمين بنتيجة 2/0 على بلجيكا، اليوم الأحد، في المجموعة السادسة.
وبعد شوط أول سلبي على استاد الثمامة سجل المنتخب المغربي هدفين ثمينين سجلهما عبدالحميد صابري، وزكرياء أبوخلال في الدقيقتين 73 و90+2.
ويملك منتخب المغرب 4 نقاط وهو نفس رصيد منتخب كرواتيا، ويأتي خلفهما منتخب بلجيكا وحصد 3 نقاط، ويقبع منتخب كندا في المركز الأخير وقد تأكد خروجه رسميًا من المسابقة.
وسيضمن منتخب المغرب التأهل إلى دور الـ16 حال تحقيق الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة أمام كندا، دون النظر لنتيجة مباراة بلجيكا وكرواتيا، حيث تُلعب المباراتان في توقيت واحد يوم الخميس.
كما يملك منتخب المغرب فرصة التأهل لدور الـ16 حال الخسارة أمام كندا، بشرط فوز كرواتيا على بلجيكا، ووقتها سيتأهل المغرب وكرواتيا معًا إلى دور الـ16.
وحال تأهله إلى دور الـ16 سيلعب منتخب المغرب مع أحد منتخبات المجموعة الخامسة التي تضم: إسبانيا، وألمانيا، واليابان، وكوستاريكا.
وهذه سادس مشاركة للمغرب في كأس العالم، حيث سبق أن شارك في نسخ 1970 و1986 و1994 و1998 و2018، والآن في 2022.
وأنجح مشاركة للمغرب في كأس العالم كانت في نسخة 1986 في المكسيك، حيث صعد إلى الدور الثاني قبل أن يخسر 0/1 أمام ألمانيا.