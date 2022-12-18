زوجة ميسي تصل استاد لوسيل لدعمه في نهائي كأس العالم (صور)

ويأتي ختام كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأحد عندما تلعب فرنسا حاملة اللقب ضد الأرجنتين في النهائي باستاد لوسيل من أجل اللقب الثالث لأي منهما.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس العالم الماضية عندما فازت فرنسا 4-3 في دور الستة عشر في مباراة ربما كانت الأمتع في روسيا 2018.

وستكون المباراة النهائية مواجهة بين نجمين عندما يقف ميسي (35 عامًا) في مواجهة زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي (23 عامًا).

وأحرز كل منهما خمسة أهداف في النسخة الحالية في قطر ويمكن أن يعود أي منهما إلى بلاده بثلاث جوائز، إذ يتنافسان على جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب.

تشكيل الفريقين

وضع ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الجناح أنخيل دي ماريا في التشكيلة الأساسية في مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد مع اعتماده على خطة 4-3-3.

وسيلعب دي ماريا، الذي لم يشارك في التشكيلة الأساسية منذ دور المجموعات ولعب ثماني دقائق فقط في الفوز على هولندا بدور الثمانية، في الناحية اليمنى لهجوم الأرجنتين.

وسيصبح دي ماريا وليونيل ميسي الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، فضل ديدييه ديشان مدرب فرنسا العودة إلى التشكيلة المفضلة له بعد شفاء المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو من المرض الذي أبعدهما عن الدور قبل النهائي أمام المغرب.

وسيلعب أوباميكانو بجانب رافائيل فاران بعد تعافي مدافع مانشستر يونايتد أيضًا من المرض، بينما يقود أوليفييه جيرو هجوم فرنسا وعلى يساره كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي على يمينه.

وفيما يلي تشكيلة منتخبي فرنسا والأرجنتين

الأرجنتين: إميليانو مارتينيز - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتامندي - ناويل مولينا - نيكولاس تاليافيكو - رودريجو دي باول - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فرنانديز - أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز.

فرنسا: هوجو لوريس - جول كوندي - رافائيل فاران - دايو أوباميكانو - تيو هرنانديز - أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو.