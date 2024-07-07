أُسدل الستار على منافسات نصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم بعد تأهل الشرطة والقوة الجوية للمباراة النهائية.

وتغلب الشرطة في مباراة نصف النهائي مساء اليوم الأحد على حساب النفط بهدف دون رد سجله حسين علي السعيدي.

وفاز القوة الجوية على منافسه الزوراء بالنتيجة نفسها بعدما سجل مصطفى سعدون هدف الفوز قبل 7 دقائق من النهاية.

ولعب الزوراء منقوصًا بعد طرد لاعبه كاظم رعد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

ويلعب الشرطة ضد القوة الجوية في الدور النهائي للبطولة الذي يقام من مباراة واحدة يستضيفها ملعب "الشعب" بالعاصمة بغداد.

وتقام المباراة في الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة.

يشار إلى أن الشرطة فاز بلقب الدوري العراقي في نسخة الموسم الحالي بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان.

وتقابل الشرطة مع القوة الجوية مرتين بالدوري العراقي هذا الموسم، وفرض التعادل كلمته على اللقاءين بنتيجة 2-2 ثم 1-1.