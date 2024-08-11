كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جيدة لجماهير النصر السعودي قبل مواجهة التعاون المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر، الذي يجمع الفريقين، مساء الأربعاء.

وجاءت الأنباء الإيجابية بشأن البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي تعرض لإصابة خلال الفترة الماضية أبعدته عن الفريق.

وكان تاليسكا تعرض لإصابة بشد في عضلة الفخذ الخلفية، في مباراة فريقه وغرناطة الإسباني، الودية التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن معسكر الإعداد الخارجي.

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وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر أمام التعاون في نصف نهائي كأس السوبر "ممكنة"، على الرغم من تواجده في عيادة النادي، مساء السبت، واكتفائه بعد ذلك بالتدرب مع المُعِدّ البدني.

وأكدت مصادر للصحيفة إمكانية تجاوز النجم البرازيلي تبعات شد عضلة الفخذ الخلفية، الذي تعرَّض له، ما يمكنه من الوُجود في المباريات المقبلة بشكل أسرع.

يذكر أنه خلال الموسم الماضي، خاض اللاعب البرازيلي 17 مباراة عبر مسابقة دوري روشن السعودي، واستطاع هز الشباك 16 مرة، وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

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وتحتضن أبها منافسات كأس السوبر خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس الجاري، إذ يلاقي الهلال، بطل دوري روشن السعودي وكأس الملك، نظيره الأهلي، فيما يواجه النصر، وصيف البطولتين، التعاون، رابع ترتيب الدوري.

تنص لائحة كأس السوبر السعودي على أن مباراتي الدور قبل النهائي من جولة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون خوض وقت إضافي.

وكان نادي الهلال قد توج بلقب آخر نسخة من بطولة السوبر السعودي بعد الفوز على نظيره الاتحاد برباعية مقابل هدف وحيد.