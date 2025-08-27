على طريقة رونالدو وجورجينا.. لامين يامال يهدي صديقته "قلادة فاخرة جدا" (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

احتفلت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعيد ميلادها الـ25 برفقة نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، حيث فاجأت متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" باستعراض قلادة فاخرة زعمت أنها تلقتها هدية من معجب.

وأصبحت علاقة نيكي نيكول والنجم الإسباني لامين يامال أكثر من مجرد شائعات، حين دعمت المغنية الأرجنتينية القصة بصورة لهما معا وهما يستمتعان بعشاء رومانسي.

وظهرت نيكول في مشهد رومانسي إلى جانب يامال، وهما يحتضنان بعضهما أمام طاولة مزينة ببتلات الورد وبالونات على شكل قلب وكعكة عيد ميلاد، في لقطة انتشرت بسرعة عبر المنصات.

وقارن الجمهور بين ما فعله يامال، مع ما يفعله الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز، حيث يغدق عليها بالهدايا الثمينة.

ووسط كل مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد نيكي نيكول في برشلونة، خطفت الأنظار قطعة مجوهرات مميزة أثارت الاهتمام بحجمها وبريقها والرمزية الكامنة في تصميمها، فقد ارتدت المغنية عقداً من الألماس تتدلى منه حُليّ على شكل دمية وحرف "N"، في إشارة إلى اسمها، وظهرت به خلال السهرة وفي بضع صور وفيديوهات نشرتها عبر خاصية القصص ومنشوراتها على إنستغرام.

العقد المصنوع من الذهب والماس يُرجَّح أنه كان هدية من لامين يامال، لاعب برشلونة، المعروف بولعه بهذا النوع من المجوهرات، خاصة أن نيكول تألقت به أثناء العشاء الرومانسي الذي جمعهما. وتُظهر الصور والفيديوهات التي شاركتها بدايةً لحظة العشاء، ثم مشهداً لها داخل سيارة فاخرة وهي تحتضن بالونات عيد الميلاد فيما يلمع العقد الفريد حول عنقها.

البذخ والتصميم الفريد للعقد أعادا إلى الأذهان أسلوب الإكسسوارات الفاخرة الذي يفضّله لامين يامال نفسه، ويرجَّح أن تكون القطعة صُممت على يد فيكتور رودريغيز، الصائغ الشهير الذي ابتكر مجوهرات لعدد من نجوم كرة القدم العالميين، والذي سبق أن أهدى مهاجم برشلونة عقوداً فاخرة من قبل، ورغم أن لا المغنية ولا اللاعب أكدا مصدر العقد بشكل صريح، فإن الطابع الخاص والفاخر للهدية كان واضحاً.

ولفت الأنظار أيضاً تفصيل إضافي: فقد ظهر الثنائي وكل منهما يرتدي عقدًا متطابقًا من دار الأزياء العالمية لويس فويتون، كما ظهر في بضع صور من أجواء الاحتفال. هذا التناسق في الإكسسوارات فُسِّر سريعاً من قِبل المتابعين كإشارة جديدة على قوة العلاقة التي تجمع بينهما.

وقد أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن لامين يامال وقع في الحب سريعاً.

وكشف احتفال نيكي نيكول بعيد ميلادها الخامس والعشرين عن أجواء من البذخ، لكنه تخلله أيضاً لحظات من التأمل العميق أمام متابعيها البالغ عددهم 22 مليوناً على إنستغرام. فقد نشرت المغنية رسالة مطوّلة استعرضت فيها الأثر العاطفي لسنة مضت، طُبعت بالتحديات الشخصية والمهنية، لتعبّر من خلالها عن نضجها الفني والإنساني.

وختمت الفنانة الأرجنتينية بالتعبير عن امتنانها الكبير لرسائل الدعم والمحبّة التي تلقتها من متابعيها وأصدقائها المقربين.

ولم يمر تعليق واحد دون لفت الأنظار؛ إذ ظهر لامين يامال في خانة التعليقات مُعلِّقاً بكلمة واحدة: "سوبر ستار"، في خطوة اعتُبرت أول إعلان علني عن علاقة الثنائي.