الأهلي يجهز "مفاجأة مرعبة" لبيراميدز

يعمل النادي الأهلي المصري، على "تجهيز مفاجأة لبيراميدز، خلال مباراة الفريقين المقبلة بالدوري المصري.

وسيكون استاد القاهرة، مسرحًا لمواجهة منتظرة بين الأهلي وبيراميدز يوم 30 أغسطس الجاري، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور جولتين، برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بيراميدز والزمالك، وزد ومودرن سبورت وإنبي.

مفاجأة بيراميدز

أعلن النادي الأهلي أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين.

كشفت قناة "النهار"، أن هناك تفكيرًا في إمكانية مشاركته لعدة دقائق خلال اللقاء القادم أمام غزل المحلة، ولكن هناك رأيًا آخر بتأجيل الدفع به إلى مباراة بيراميدز.

وأوضحت: "هناك رأي آخر بتأجيل مشاركة إمام عاشور لمواجهة بيراميدز، في الجولة الخامسة، في ظل صعوبة اللعب على أرضية ملعب غزل المحلة".

وسيكون هناك مشاورات للاستقرار على موقف إمام عاشور، ولكن بكل تأكيد سيكون اللاعب في قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز يوم 30 أغسطس.