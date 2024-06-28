حادث يدمر سيارة نجم الأهلي السعودي الفارهة (صور)

تعرضت إحدى سيارات النجم الجزائري الكبير رياض محرز لحادث مروري في شورلي هال لاين، في شيشاير في إنجلترا، خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "ذا صن"، فقد وقعت الحادثة لسيارة من نوع أودي طراز RS6 ظهيرة يوم الخميس.

ولم يكن واضحًا من هو الشخص الذي كان يقود سيارة محرز، لكن الصور التي ظهرت للسيارة تظهر أنها تعرضت للكثير من الأضرار في النصف الأمامي لها في جانب السائق.

كذلك أظهرت بعض الضرر في الجانب الآخر من السيارة، بالتحديد في الإطار الخاص بكرسي الراكب الأمامي.