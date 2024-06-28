حادث يدمر سيارة نجم الأهلي السعودي الفارهة (صور)
تعرضت إحدى سيارات النجم الجزائري الكبير رياض محرز لحادث مروري في شورلي هال لاين، في شيشاير في إنجلترا، خلال الساعات القليلة الماضية.
وبحسب ما أوضحت صحيفة "ذا صن"، فقد وقعت الحادثة لسيارة من نوع أودي طراز RS6 ظهيرة يوم الخميس.
ولم يكن واضحًا من هو الشخص الذي كان يقود سيارة محرز، لكن الصور التي ظهرت للسيارة تظهر أنها تعرضت للكثير من الأضرار في النصف الأمامي لها في جانب السائق.
كذلك أظهرت بعض الضرر في الجانب الآخر من السيارة، بالتحديد في الإطار الخاص بكرسي الراكب الأمامي.
سيارة مليونية
تبلغ قيمة تلك السيارة 220 ألف جنيه إسترليني، بحسب ما أوضحت الصحيفة، أي أنها تساوي بالريال السعودي حوالي مليون ريال.
وتم قطر السيارة على شاحنة من أجل إفساح الطريق بعد الحادث الذي لم تتوفر عنه الكثير من المعلومات الرسمية.
وقامت الصحيفة بالفعل بالتواصل مع بيئة محرز وشرطة لندن من أجل الحصول على إجابات لكنها لم تتلقَّ أي رد.
حفل الزفاف الثالث
يأتي هذا بعد أيام من انتشار أخبار عن استعداد رياض محرز لإقامة حفل زفاف ضخم للغاية مع الحسناء الإنجليزية تايلور ورد، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم، وعالم الأزياء، وريادة الأعمال.
بحسب ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن ذلك الزفاف سيقام على شاطئ إحدى الجزر الإيطالية التي لم يتم الإفصاح عن اسمها.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك الحفل سيكون هو الثالث للاحتفال بعلاقة محرز وورد، إذ سبق أن احتفلا بالخطوبة في اليونان في 2021، ثم احتفلا بالزواج بشكل مصغر في لندن بحضور بعض الأصدقاء والأقارب.