أسر حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، الذي أقيم في استاد فرنسا، الجماهير بأداء درامي وخيالي لشخصية تُعرف باسم "المسافر الذهبي".

وبحسب تقرير لصحيفة "الإندبندنت"، صُمم العرض الفني من قبل توماس جولي، المخرج الفني للحفل الختامي، إذ بدأت الاحتفالات بهبوط المسافر الذهبي من سقف الاستاد والتجوال عبر المسرح.

ووصفت اللجنة الأولمبية الدولية هذه الشخصية بأنها "تهبط في عالم مهجور وغامض، جاهزة للاستكشاف".

وظهرت شخصية المسافر الذهبي بشكل عميق، مستوحاة من التراث التاريخي الفرنسي، ومتأثرة بروح الباستيل وكذلك بمؤثرات من خيال العلوم وألعاب الفيديو، وكان المفهوم يرمز إلى الطبيعة العابرة للألعاب بحيث تختفي ثم تُعاد ولادتها.

وقد تحوّل استاد فرنسا، الذي كان يستضيف مسابقات ألعاب القوى والرجبي خلال الأولمبياد، إلى مسرح ضخم للعرض الختامي، وعُزّز العرض بتأثيرات الإضاءة الشديدة والتفاصيل الموسيقية التي أعدها كلمنت ميرغويت.

وشملت رحلة المسافر الذهبي لقاء مع نايكي، أسطورة النصر اليونانية القديمة، وأظهرت أوجهًا شبه مرئية مع تمثال نصر ساموثراكي الموجود في متحف اللوفر.

ومع تقدم الحفل، أزال المسافر الذهبي الحلقات الأولمبية، ليختتم العرض بطريقة دراماتيكية، بحيث ارتفع على أكتاف مجموعة من الراقصين تحت الحلقات الذهبية، مصحوبًا بعرض للألعاب النارية حول سقف الاستاد.

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وبعد هذه الفقرة، ملأ الرياضيون المسرح ليتحول الحفل إلى عرض قدمته فرقة "فينيكس" الفرنسية، إذ جسّد آرثر كادر المسافر الذهبي، في حين صمّمت كيفن جرمانية الأزياء.

وشكل الحفل الختامي نهاية لا تنسى لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، تاركًا انطباعًا دائمًا بفضل اندماجه بين الإشارات التاريخية والمناظر الحديثة.