قريب من ناد آخر.. الاتحاد السعودي يصرف النظر عن نجم ريال مدريد
صرف نادي الاتحاد السعودي النظر عن صفقة التعاقد مع ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.
وتصدرت مفاوضات ناتشو مع الاتحاد المشهد خلال الأيام الماضية، بعد أنباء ترددت حول توصل عميد الأندية السعودية لاتفاق مع قائد ريال مدريد لضمه في الموسم المقبل.
وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد يوم الـ30 من يونيو الجاري ، وقدم النادي الإسباني عرضًا لإقناعه بالتجديد لموسم آخر ولكن اللاعب يفكر في الرحيل للدوري السعودي.
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تعثر صفقة انتقال ناتشو إلى نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.
وتراجعت إدارة الاتحاد عن الاتفاق مع ناتشو بعدما استقرت على عدم إبرام صفقات جديدة لحين حسم مصير المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو واستمراره في منصبه من عدمه.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ناتشو اقترب من الرحيل للدوري السعودي ولكن عبر فريق آخر ليس الاتحاد.
وأشارت "ليكيب" إلى أن ناتشو تلقى عرضًا من نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن في الموسم المقبل كما إن العرض المالي نال موافقة نجم ريال مدريد للرحيل عن الفريق المدريدي إلى القادسية.