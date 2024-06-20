قريب من ناد آخر.. الاتحاد السعودي يصرف النظر عن نجم ريال مدريد

صرف نادي الاتحاد السعودي النظر عن صفقة التعاقد مع ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وتصدرت مفاوضات ناتشو مع الاتحاد المشهد خلال الأيام الماضية، بعد أنباء ترددت حول توصل عميد الأندية السعودية لاتفاق مع قائد ريال مدريد لضمه في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد يوم الـ30 من يونيو الجاري ، وقدم النادي الإسباني عرضًا لإقناعه بالتجديد لموسم آخر ولكن اللاعب يفكر في الرحيل للدوري السعودي.