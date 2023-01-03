فيصل بن تركي يثير جدلًا حول مزاملة ميسي لكريستيانو رونالدو في النصر
أثار الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر السعودي الكثير من الجدل بسبب تغريدة كتب فيها كلمة واحدة "ميسي" بالإنجليزية في إشارة إلى إمكانية التعاقد مع قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم الشهر الماضي.
وحقق ليونيل ميسي حلمًا طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4/2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3/3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر الشهر الماضي.
وأحرز ميسي (35 عامًا) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.
وأثارت تغريدة الأمير فيصل والتي جاءت بعبارة "Messi" فقط الكثير من الجدل خاصة مع تصريحات سابقة له تشير إلى أنه من عشاق مهاجم باريس سان جيرمان.
حيث قال في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: " أتمنى قدوم رونالدو كاحتياطي في النصر ليشجع النصر بقوة، وأتمنى تحقيق ميسي لكأس العالم لأن الناس لسة مقتنعة إن مارادونا أفضل، لكن ميسي الأفضل في الكون وليس فقط تاريخ الكرة الأرضية".
وأعلن النصر يوم الجمعة الماضي ضم المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا بعقد يمتد حتى 2025، وسيصل إلى الرياض ويتم تقديمه للجماهير يوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي علق فيه الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل على حسابه في "تويتر": "أعتذر للاعب ليونيل ميسي أنني وصفته بالمتخاذل يومًا ما، الموضوع كان مجرد مناكفات ما بين محبي كريستيانو رونالدو ومحبي ميسي الذي يظل أسطورة كبيرة ولاعبا عظيما لكن مؤكد بعد كريستيانو رونالدو. الآن في العالم لا يوجد إلا لاعبان فقط الدون وميسي".
من جهته، قال الصحفي حمد المتعاني عن تغريدة الأمير فيصل بن تركي: "النصر وقع مع كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ولكن لا مانع نأخذ ميسي دكة لأيمن يحيى (لاعب النصر)".
ورغم تصريحات رئيس النصر السابق وجماهيره العاشقة عن ميسي، لكن شبكة "TYC Sport" الأرجنتينية أشارت إلى أن الهلال المنافس التقليدي للنصر في العاصمة الرياض وفي المملكة استغل انضمام رونالدو للنصر ليبيع عددًا كبيرًا للغاية من قمصان ميسي التي تحمل الرقم 10.
وأشارت الشبكة إلى أن انضمام رونالدو للنصر أتاح فرصة تسويقية كبيرة للهلال باستخدام ميسي كوسيلة للاستفادة من الطفرة التي أحدثها وصول النجم البرتغالي.
وفي متجر الفريق الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز زادت مبيعات القميص الأزرق الذي يحمل الرقم 10 واسم ميسي على الظهر وذلك في إشارة إلى إمكانية انضمام الهداف التاريخي لبرشلونة إلى "الزعيم" لتكرار التنافس الشهير بين النجمين في برشلونة وريال مدريد بين عامي 2009 و2018.
وستستمر العلاقة بين السعودية ورونالدو حتى عام 2030 وربما 2034، على الرغم من أن التزامه مع النصر كلاعب كرة قدم سيستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2025.
ولا شك أن التعاقد مع رونالدو يعني أن النصر لا يعاني من مشاكل قانونية مقارنة بالأندية الأخرى كالهلال الذي لا يمكنه إبرام صفقات جديدة حاليًا.