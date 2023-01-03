فيصل بن تركي يثير جدلًا حول مزاملة ميسي لكريستيانو رونالدو في النصر

أثار الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر السعودي الكثير من الجدل بسبب تغريدة كتب فيها كلمة واحدة "ميسي" بالإنجليزية في إشارة إلى إمكانية التعاقد مع قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم الشهر الماضي.

وحقق ليونيل ميسي حلمًا طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4/2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3/3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر الشهر الماضي.