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رياضة

أكبر منه.. كم تبلغ صديقة لامين يامال الجديدة من العمر؟

أكبر منه.. كم تبلغ صديقة لامين يامال الجديدة من العمر؟
لامين يامال ونيكي نيكولالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 10:54 م

ارتبط اسم لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، في الساعات الماضية، بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعد ظهورها في حفل عيد ميلاد اللاعب الموهوب في الشهر الماضي.

واحتفل لامين يامال بعيد ميلاده الثامن عشر في حفل أثار جدلاً واسعاً، ومازالت أصداء هذا الجدل مستمرة بعد انتشار صورة للنجم الإسباني برفقة المغنية الأرجنتينية.

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 وزاد الجدل بعد أن نشر لامين يامال صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وتظهر على وجهه آثار قبلة نسائية، بينما خرج الصحفي غافي دي هويوس في مقطع فيديو نال تفاعلاً كبيراً مؤكداً أن صاحبة هذه القبلة هي المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

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 اللافت أن صديقة لامين يامال الجديدة نيكي نيكول تبلغ من العمر 25 عاماً، حيث تحتفل، يوم 25 أغسطس الجاري، بعيد ميلادها.

ولم تصدر أي تعليقات من جانب لامين يامال حول علاقته بالمغنية الأرجنتينية التي لم تتفاعل أيضاً مع هذه الأنباء.

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 وكان لامين يامال قد ظهر مع المؤثرة الإسباني فاتي فاسكيز خلال عطلته الصيفية، مؤخراً، والتي تكبره أيضاً بحوالي 12 عاماً، حيث تبلغ من العمر 30 عاماً.

ويستعد لامين يامال لخوض منافسات موسم كروي مثير مع برشلونة بعدما قاد فريقه، في الموسم الماضي، إلى تحقيق جميع الألقاب المحلية.

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