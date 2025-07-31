دمرت ريال مدريد.. أول أزمة كبرى تواجه تشابي ألونسو

كتب – نور الدين ميفراني

يواجه الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، في بداية مشواره مع "الميرنغي" أزمة كبيرة دمرت الفريق الموسم الماضي، وهي عدم التوافق بين البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي.

ويعتمد نجاح ألونسو في مهمته برفقة ريال مدريد على إيجاد حل للمشكلة، وصُنْع مجال للتفاهم والتوافق بين النجمين داخل الملعب، والعمل مع المجموعة من أجل الفوز بالألقاب.

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وأحدث التعاقد مع مبابي في صيف 2024 في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان أزمة داخل غرفة الملابس، حيث أصبح النجم الفرنسي أعلى أجرًا ومفضلًا لدى الرئيس فلورنتينو بيريز ليكون قائدًا للمشروع.

وأثر التعاقد مع النجم الفرنسي على مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي، الذي يطالب بمعادلة راتب زميله كما قدَّم موسمًا سيئًا نتيجة عدم شعوره بالراحة وتضارب مركزه مع مبابي، الذي يفضل بدوره اللعب على الجهة اليسرى بدلًا من قلب هجوم.

وشددت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، على أن الرئيس فلورنتينو بيريز يؤمن بدوره بمقولة "لا وجود للاعب أكبر من ريال مدريد"، وأثناء تدشين ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بعد التجديد كانت هناك مقولة شهيرة للأسطورة ألفريد ودي ستيفانو مكتوبة على ممر غرف الملابس "ليس هناك لاعب أفضل من المجموعة"، وهو ما على فينيسيوس جونيور فهمه والعمل على تطبيقه، إن أراد البقاء كما صرح سابقًا، في الفريق الملكي لسنوات طويلة.

تشابي ألونسو أمام مهمة صعبة

وبحسب التقرير، يواجه تشابي ألونسو مهمة صعبة في التوفيق بين مبابي و"فيني" في ظل رغبة فلورنتينو بيريز إعطاء الأولوية للنجم الفرنسي وقيمة النجم البرازيلي ودوره السابق في ألقاب الفريق، خصوصًا الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين، حيث سجل في النهائي وكان حاسمًا في عدة لقاءات.

وكان تشابي قرر وضع فينيسيوس على مقاعد دكة البدلاء خلال لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد باريس سان جيرمان، لكن إصابة الإنجليزي ألكسندر أرنولد منحت البرازيلي مكانًا في التشكيل الأساسي.

ولتجنب تدمير الفريق قد يضطر المدرب الإسباني لوضع البرازيلي في دكة البدلاء وهو حل غير مرض على الجانب الرياضي لقيمة "فيني" ودوره الكبير في الفريق، لكنه حل قد يدفع النجم البرازيلي للتفكير في الجانب الرياضي ومصلحة الفريق والتوافق مع زميله للنجاح معًا.

كما أن جزءًا من جماهير ريال مدريد انقلبت على النجم البرازيلي وتطالب الرئيس فلورنتينو بيريز ببيعه للدوري السعودي.

المعضلة التي تواجه تشابي ألونسو هي أزمة تهم النجم فينيسيوس أكثر من مبابي، وهو ما قد يدفع ثمنه البرازيلي عبر خروجه وبيعه للدوري السعودي قبل نهاية عقده لإنهاء جميع مشاكل غرفة الملابس.