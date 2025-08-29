على طائرته الخاصة.. هدية كريستيانو رونالدو تُسعد النصر السعودي

قدّم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي هدية ثمينة لناديه وجماهيره، بعدما لعب دورًا حاسمًا في ضم نجم جديد للفريق، ليساهم مباشرة في انطلاقة قوية لـ"العالمي" بالدوري والفوز على التعاون 0/5.

النصر استهل مشواره بفوز كاسح بخماسية دون رد على التعاون، كان بطلها جواو فيليكس الذي وقع على ثلاثية رائعة، فيما أضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الرابع، بينما افتتح رونالدو نفسه أهدافه هذا الموسم من علامة الجزاء.

المباراة بدأت مبكرًا على إيقاع فيليكس الذي أحرز أول أهدافه بعد ست دقائق فقط بتسديدة مباشرة من تمريرة أنجيلو جابرييل، قبل أن يواصل حضوره القوي في الشوط الثاني.

وبعدما سجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 53، أضاف كومان هدفًا ثالثًا برأسية متقنة بعد تمريرة طويلة من الحارس نواف العقيدي في الدقيقة 55.

ثم عاد فيليكس ليوقع على الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 67 والأخيرة، مؤكدًا أنه الصفقة الأبرز للنصر هذا الصيف.

هدية رونالدو

قصة انتقال فيليكس إلى النصر ارتبطت مباشرة برونالدو، حيث أقنعه بعدم العودة إلى بنفيكا البرتغالي وتحويل وجهته نحو الدوري السعودي.

كما أرسل "الدون" طائرته الخاصة إلى فيليكس لنقله إلى معسكر الفريق في النمسا.

اللاعب رد الجميل سريعًا لقائده، وسجل "هاتريك" في أول ظهور رسمي له بالدوري، ليمنح النصر وجماهيره فرحة مضاعفة، وليثبت أن هدية رونالدو كانت في محلها.