توقيف حكم عن النشاط بالدوري التونسي بسبب احتساب هدفين للنادي الأفريقي

كشفت مصادر قريبة من لجنة الحكم بالاتحاد التونسي لكرة القدم أن الحكم المساعد صديق اللموشي، الذي كان ضمن طاقم حكام مباراة النادي الأفريقي وشبيبة العمران الأحد الماضي، تقررت معاقبته بالتوقيف عن إدارة مباريات في الدوري لمدة 5 أسابيع؛ بسبب خطأين فادحين في احتساب هدفين للأفريقي في المباراة.

وحقق النادي الأفريقي فوزه الثاني في الدوري على حساب شبيبة العمران الوافد الجديد على دوري المحترفين، (2 ـ0) بفضل هدفي مهاجمه النيجيري كينغسلاي إيدو ومدافعه حمزة بن عبدة.

وأظهرت الصور التلفزيونية أن كِلا الهدفين كان مسبوقًا بتسلّل، وأن الحكم المساعد صديق اللموشي لم يعلن عن حالة التسلل في الهدفين؛ ما أثار ردود أفعال من الأندية المنافسة للأفريقي وخاصة مشجعي الغريم التقليدي الترجي الذي يلعب غدًا مباراة الجولة الثانية، المؤجلة، أمام مستقبل سليمان.

وقررت لجنة الحكم التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم معاقبة صديق اللموشي، الحكم المساعد الثاني في مباراة النادي الأفريقي وشبيبة العمران، بتجميد النشاط لمدة خمس جولات.

ووفقًا للمصادر ذاتها، سيعود اللموشي للمشاركة في إدارة المباريات بعد استيفاء العقوبة، ولكن ضمن مباريات دوري الهواة، لتقييم مردوده قبل العودة إلى دوري المحترفين الأول والثاني.

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ووجَّه عدد كبير من مشجعي الأندية المنافسة للأفريقي اتهامات للجنة الحكام ولاتحاد كرة القدم بتقديم "دعم تحكيمي" للأفريقي، مشيرة إلى أن رئيس مجلس تصريف الأعمال في اتحاد الكرة، كمال إيدير، وهو رئيس سابق للأفريقي، يقف وراء تلك الحظوة التي يتمتع بها الفريق الأحمر والأبيض.

وحقق الأفريقي فوزين حتى الآن ليتصدر ترتيب الدوري بست نقاط مؤقتًا فيما سيخوض غريمه الترجي غدًا الأربعاء مباراته الثانية في المسابقة.

وتوج النادي الأفريقي بلقب الدوري التونسي 13 مرة، لكنه عجز عن اعتلاء منصة التتويج منذ 2015.