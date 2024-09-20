موعد مباراة الاتفاق والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل النصر ضيفًا على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري السعودي على ملعب "الأمير محمد بن فهد" في مدينة الدمام.

ويخوض النصر أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الإيطالي ستيفانو بيولي الذي تولّى المهمة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو المدير الفني السابق بعد إقالته من منصبه عقب التعادل الأخير مع الشرطة العراقي بهدف لكل منهما بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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وتنطلق صافرة المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة "SSC HD1" بصوت المعلق مدحت شلبي، وأيضًا المعلق عيسى الحربين، كما تذاع عبر تقنية SD بصوت المعلق عيسى الزدجالي.

وتقام، اليوم الجمعة، مواجهة أخرى بين الخليج وضيفه الفيحاء، كما يلعب الأهلي أمام ضيفه ضمك.

وانطلقت الجولة الرابعة بتعادل مثير بين الأخدود وضيفه القادسية دون أهداف، بينما فاز العروبة على ضيفه الفتح بهدف نظيف كما تغلب الخلود على مضيفه الوحدة بنفس النتيجة.

وتسدل الستارة على منافسات الجولة الرابعة، غدًا السبت، بثلاث مواجهات بين الشباب وضيفه التعاون، كما يلعب الرائد مع ضيفه الرياض ثم تتجه الأنظار إلى مواجهة الهلال والاتحاد.