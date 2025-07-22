الإفريقي التونسي يقيل محمد الساحلي

اتخذ نادي الإفريقي التونسي قراراً مفاجئاً بإقالة محمد الساحلي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه اليوم الثلاثاء.

وأعلن محمد الشافعي، رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والاستراتيجية بالنادي الإفريقي، رحيل المدرب محمد الساحلي.

وجاءت إقالة الساحلي من تدريب الأفريقي بعد فترة وجيزة من تعيينه في نفس المنصب من جانب محسن الطرابلسي الرئيس الجديد للنادي.

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بيان محمد الشافعي

وأصدر محمد الشافعي بياناً عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام بشأن الخطاب المثير للجدل الذي ألقاه المدرب محمد الساحلي أمام اللاعبين وشهد انتقادات مباشرة للإدارة.

وأكد الشافعي رفضه لتصرف الساحلي وخطابه للاعبين بعد التشاور مع صديقه المستثمر الأمريكي فيرغي تشامبرز.

وأوضح أنه أعطى رأيه لإدارة النادي بعدم استمرار محمد الساحلي قائلاً:" لن يستخدم أحد اسمي، ولا دعمي، ولا قربي من أي أحد، ذريعة لزرع الفوضى أو التفرقة".

تغيير جديد

وأقال نادي الأفريقي المدرب الفرنسي ديفيد بيتوني، وقرر تعيين الساحلي خلفاً له لقيادة فترة الإعداد وتولي مقاليد الأمور في الموسم الجديد.

وأصدر نادي الأفريقي بياناً رسمياً منذ عدة أيام نفى خلاله ما ورد عبر إحدى وسائل الإعلام حول إقالة الساحلي من منصبه، والاتفاق مع مدير فني جديد لتولي المهمة.

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وكان الأفريقي قد أبرم عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد على رأسها ضم الحارس عبد المهيب الشامخ وثنائي فريق النجم الساحلي حسام بن علي، وفراس شواط، بجانب حسام حسن بن رمضان.

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ويسعى الأفريقي لتقديم نتائج طيبة في الموسم الجديد بعد احتلال المركز الرابع في الدوري التونسي خلال الموسم الماضي، ومواصلة الابتعاد عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وودع الأفريقي أيضاً منافسات كأس تونس على يد الاتحاد المنستيري في دور الثمانية ليغادر الموسم الماضي دون تحقيق أي ألقاب.