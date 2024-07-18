كشفت تقارير صحفية أنه من المقرر أن ينضم ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي، إلى مانشستر يونايتد هذا الأسبوع ليصبح ثاني صفقة للنادي هذا الصيف، في ظل الإدارة الجديدة للنادي الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع المدافع الفرنسي من ليل مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت التقارير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي، وينهي تفاصيل عقده الشخصي مع مانشستر يونايتد.

المدافع البالغ من العمر 18 عامًا فضل في البداية الانضمام لريال مدريد، لكن ناديه ليل وافق على عرض يونايتد البالغ 62 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بيونايتد حتى صيف 2029.

وقد شارك يورو، الذي ظهر للمرة الأولى مع ليل بعمر 16 عامًا، في التشكيلة الأولية التي اختارها تييري هنري لمنتخب فرنسا الأولمبي، ولكنه استبعد من القائمة النهائية بسبب مشاركة ليل في جولات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وولد يورو، وترعرع في فرنسا، ولعب في الفئات المختلفة لمنتخب الديوك، ما عدا الفريق الأول.

وخاض يورو 44 مباراة مع ليل الموسم المنقضي، وسجل 3 أهداف، وحصل على 5 بطاقات صفراء فقط.

ولم يلعب يورو في أي فريق آخر سوى ليل خلال مسيرته.