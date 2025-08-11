عودة المنقذ.. إمام عاشور يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي

زف إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، بشرى سارة بشأن اقتراب موعد عودته للمشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات المقبلة في منافسات الدوري المصري، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف.

وعانى إمام عاشور من كسر في الترقوة، تعرض له خلال مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وخضع اللاعب لعملية جراحية في أمريكا قبل العودة للقاهرة لاستكمال علاجه ومراحل تأهيله.

وذكرت تقارير سابقة أن إمام عاشور لن يشارك على الأقل في أول ثلاث جولات بالدوري المصري، نظرًا لقوة الإصابة التي تعرض لها.

ولكن الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قال في تصريحات إذاعية: "تحدثت مع إمام عاشور، وأكد لي أنه جاهز بنسبة 100% من الناحية البدنية، وأخبرني أنه يسعى لصناعة مفاجأة بالمشاركة في المباراة المقبلة".

وأضاف: "نصحت إمام بعدم التعجل في العودة حتى لا تتكرر الإصابة، وطلبت منه عدم المشاركة في اللقاء القادم، فأجابني بأن هذا هو رأي الطبيب أيضًا، لكنه سيحاول، وإذا لم يلحق بالمباراة القادمة فسيكون جاهزًا بإذن الله للجولة الثالثة".

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت "2-2".

وستمثل عودة إمام عاشور دفعة قوية لوسط ملعب النادي الأهلي، خاصة لإجادته نقل الفريق الأحمر من حالة الدفاع للهجوم بالشكل الأنسب.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 21 فريقا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديا بدوري الأضواء.