لا يدافع مثل رونالدو.. أسطورة النصر السعودي يوجه تحذيرا لجيسوس

وجه فهد الهريفي، أسطورة النصر السعودي السابق، تحذيرا إلى جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، بسبب قرب التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، نجم تشيلسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

واقترب جواو فيليكس بقوة من ارتداء قميص "العالمي" بعد تدخل الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، لإقناعه بمشروع النادي للأعوام المقبلة، كما تحدث مع جيسوس هاتفيا للحديث عن دوره مع الفريق، ووصل اللاعب بالفعل لمعسكر الفريق مساء أمس الأحد، في انتظار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع على العقود الرسمية.

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وذكرت قناة "سكاي سبورتس" تفاصيل الصفقة، موضحة أنها بلغت 50 مليون يورو، حيث سيقدّم النصر مبلغاً أولياً بقيمة 30 مليون يورو، و20 مليون يورو كحوافز محتملة.

بذلك سينضمّ جواو فيليكس إلى "العالمي"، بعدما لعب في النصف الثاني من الموسم الماضي مُعاراً في ميلان، حيث سجل 3 أهداف في 19 مباراة.

وحسم النصر الصفقة بعد منافسة مع بنفيكا، لينضمّ جواو إلى النادي السعودي بعد تمديد عقد مواطنه كريستيانو رونالدو وتعيين البرتغالي جورجي جيسوس مدرباً للفريق.

من جانبه، قال الهريفي في تقييمه للصفقة: "جواو لاعب رائع بالكرة لكنه لا يدافع وليس قتاليا وهذا سبب تنقلاته الكثيرة، يملك الكثير من الحلول، لكن جيسوس يحتاج إلا 3 لاعبين آخرين لصنع تركيبة مختلفة في المهام أتمنى أن يدرك المدرب هذا الأمر".

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وأضاف: "جواو قد ينجح بامتياز إذا اكتملت التركيبة؛ لأنه يلعب في مركز 10 ورائع جدا بالكرة والصناعة وتكملة الهجمة، ولكن لماذا أقول نحتاج لاكتمال التركيبة، لأنه لاعب لا يدافع مثل كريستيانو رونالدو".

وتابع الهريفي: "بكل تأكيد جيسوس يعرف كيف يختار أدواته بعنايه، ومن تمارين الفريق التي شاهدتها واضح إنه يعتمد على تحسين الحلول الفردية التي تأتي فوق العمل الفني، تمارين لاعب للاعب تعطيك قوة تحمل وتطور في حلولك ومهارتك الفردية، واضح أنه يعمل عليها".