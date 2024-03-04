الخاسر الأكبر والفائز الأول في ملحمة مبابي
ما هي إلا أسابيع قليلة وينتهي مسلسل كيليان مبابي الذي شغل الصحافة العالمية لسنوات، بعدما حاول ريال مدريد ضمه في أكثر من مناسبة وفشل.
ذلك المسلسل الذي امتد على مدار سبع سنوات لم يكن أحد ليتخيل أن ينتهي بهدوء بأي حال من الأحوال، فقد كانت الصراعات في حلقاته طويلة وقوية بين ثلاثة أطراف: باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي، وريال مدريد بالطبع.
لكن كحال أي صراع، يكون هناك فائز وخاسر، وفي حالة صراعنا الذي نتحدث عنه فنحن لدينا خاسر أكبر، وفائز أول وفائز ثانٍ.
الفائز الأكبر
دون أدنى شك سيكون صاحب ذلك اللقب هو كيليان مبابي نفسه، الذي حصل على كل ما يريده وحقق كل ما يبتغيه.
النجم الفرنسي عندما انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان للمرة الأولى في 2017 كان النجم هناك هو إيدنسون كافاني، وحاول نيمار سرقة الأضواء منه، وكان واضحًا منذ البداية أن العلاقة بينه وبين البرازيلي وإن كانت جيدة ظاهريًّا فإنها لن تستمر على ذلك النحو طويلًا.
بالفعل ذلك ما حدث، فرحل كافاني وأصبح نيمار الذي هرب من ظل ميسي في برشلونة يحاول الهروب من ظل مبابي في باريس سان جيرمان.
لاحقًا وقبل قدوم ميسي بأشهر قليلة نجح كيليان مبابي في تحسين عقده في صفوف باريس سان جيرمان بشكل كبير ليصبح ضمن الأعلى راتبًا في العالم.
ثم حصل على شارة القيادة الخاصة بالفريق العاصمي، وجنى فنيًّا وماليًّا ما لم يجنه أي لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان على الأرجح.
وأخيرًا وبعد كل ذلك سيحقق حلم حياته بالانضمام إلى النادي الذي عشقه لسنوات وهو ريال مدريد.
فائز على مستوى أقل
ريال مدريد سيكون صاحب ذلك التصنيف، فالنادي الملكي وعلى رأسه فلورنتينو بيريز أخيرًا سينال مراده ويضم كيليان مبابي إلى صفوفه.
الرجل الذي حاول كثيرًا لضم مبابي وفشل حقق مسعاه أخيرًا، لكن لم يكن ذلك رخيص الثمن، فقد سبق ذلك النجاح الكثير من المرات التي كان فيها الملكي قريبًا من ضم الفرنسي وفشلت العملية.
ريال مدريد صحيح فائز بالحصول على مبابي في عمر الـ 25 عامًا، لكنه خسر بعض الأمور في الطريق إلى ذلك.
من ضمن تلك الأشياء التي خسرها، هو تأخير بضع صفقات في الهجوم وفي عدة مراكز أخرى بهدف ضم النجم الفرنسي فقط.
الخاسر الأكبر
الجميع يعرف من سيتواجد في ذلك التصنيف، بكل تأكيد باريس سان جيرمان الذي أنفق كل ما هو غالٍ ونفيس من أجل ضم النجم الكبير والحفاظ عليه.
باريس سان جيرمان دفع 180 مليون يورو على دفعتين من أجل ضم مبابي من صفوف موناكو في 2017.
ثم قدَّم للنجم الشاب وقتئذ راتبًا متصاعدًا يقترب من 12 مليون يورو في أول موسمين له في صفوف النادي العاصمي، وقتذاك كان ريال مدريد يعرض نصف ذلك الرقم بحسب صحيفة "ماركا".
وفي ثلاثة المواسم التالية كان مبابي يحصد ما يقترب من 27.6 مليون يورو في الموسم الواحد ليتضاعف راتبه.
وفي آخر عامين حصد مبابي 32 مليون يورو بحسب "ماركا" أيضًا ليصل إجمالي ما ناله النجم الفرنسي من أموال من النادي العاصمي إلى نحو 150 مليون يورو في سبع سنوات، ذلك دون حساب الضرائب التي كان يتكفل بها النادي الفرنسي، فالأرقام بالأعلى هي صافي الربح.
ولو تركنا الأمور المالية جانبًا سنجد أن باريس سان جيرمان يخسر رياضيًّا بشكل واضح بسبب مبابي، فالنادي الفرنسي تخلى عن نيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي وكان مبابي أحد الأسباب.
ولم يحاول ضم إرلينغ هالاند بجدية كافية ليخسره بسهولة لصالح مانشستر سيتي قبل نحو عام ونصف العام.
والآن سيعاني الفريق من أجل إيجاد بديل له في الموسم المقبل، وحتى وجوده في بقية الموسم الجاري لا يفيد الفريق كثيرًا بكل ما يحيط به من مشاكل.
الخلاصة
فاز كيليان مبابي، وريال مدريد أيضًا لكن بدرجة أقل، وخسر باريس سان جيرمان بشكل واضح، في ظل عدم تحقيقه للأهداف الرياضية من ضم مبابي وكل من ضمنهم من نجوم خلفه.
في النهاية ستظل تجربة مبابي في الملاعب وخارجها هي تجربة فريدة لم نشاهد مثيلًا لها من قبل بشكل كبير، وربما سيأتي يومٌ ما ونجدها يتم تدريسها في الجامعات والمدارس.