الخاسر الأكبر والفائز الأول في ملحمة مبابي

الفائز الأكبر

دون أدنى شك سيكون صاحب ذلك اللقب هو كيليان مبابي نفسه، الذي حصل على كل ما يريده وحقق كل ما يبتغيه.

النجم الفرنسي عندما انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان للمرة الأولى في 2017 كان النجم هناك هو إيدنسون كافاني، وحاول نيمار سرقة الأضواء منه، وكان واضحًا منذ البداية أن العلاقة بينه وبين البرازيلي وإن كانت جيدة ظاهريًّا فإنها لن تستمر على ذلك النحو طويلًا.

بالفعل ذلك ما حدث، فرحل كافاني وأصبح نيمار الذي هرب من ظل ميسي في برشلونة يحاول الهروب من ظل مبابي في باريس سان جيرمان.

لاحقًا وقبل قدوم ميسي بأشهر قليلة نجح كيليان مبابي في تحسين عقده في صفوف باريس سان جيرمان بشكل كبير ليصبح ضمن الأعلى راتبًا في العالم.

ثم حصل على شارة القيادة الخاصة بالفريق العاصمي، وجنى فنيًّا وماليًّا ما لم يجنه أي لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان على الأرجح.

وأخيرًا وبعد كل ذلك سيحقق حلم حياته بالانضمام إلى النادي الذي عشقه لسنوات وهو ريال مدريد.