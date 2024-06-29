تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي "يورو 2024"
يخوض منتخب ألمانيا مواجهة قوية ضد الدنمارك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وانطلقت منافسات دور الستة عشر بفوز مثير لمنتخب سويسرا على إيطاليا بنتيجة 2-0 ليودع حامل اللقب البطولة مبكرًا.
وتتابع "إرم نيوز" مباراة ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".
وفيما يلي التشكيل الرسمي للمباراة:
يوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا في لقاء تليفزيوني قبل انطلاق المباراة بحضور بير ميرتساكر نجم المنتخب الألماني الأسبق.
انطلاق المباراة
الدقيقة 4: هدف ملغي لصالح ألمانيا سجله شلوتيربيك بسبب خطأ ضد كيميتش أثناء كرة عرضية من ركلة ركنية.
الدقيقة 6: تصويبة قوية من كيميتش أبعدها شمايكل حارس الدنمارك
الدقيقة 7: ضربة رأس خطيرة من توني كروس تألق شمايكل في إبعادها
الدقيقة 10: تألق من شمايكل بعد فرصة خطيرة بصناعة روديغر
الدقيقة 18: تسديدة قوية من توني كروس أبعدها الحائط البشري
الدقيقة 21: روديغر مدافع ألمانيا يبعد فرصة من إريكسن نجم الدنمارك والتعادل دون أهداف مازال مستمرا
الدقيقة 31: تصويبة من إريكسن أبعدها الحائط البشري للمنتخب الألماني.
الدقيقة 35: توقف المباراة بسبب البرق.