تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي "يورو 2024"

يخوض منتخب ألمانيا مواجهة قوية ضد الدنمارك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وانطلقت منافسات دور الستة عشر بفوز مثير لمنتخب سويسرا على إيطاليا بنتيجة 2-0 ليودع حامل اللقب البطولة مبكرًا.

وتتابع "إرم نيوز" مباراة ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024".