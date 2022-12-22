تصنيف الفيفا.. قفزة تاريخية للمغرب.. البرازيل تحافظ على الصدارة وتقدم الأرجنتين للمركز الثاني
حقق منتخب المغرب قفزة تاريخية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لهذا العام، بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 في قطر.
وجاء منتخب المغرب في المركز الـ11 عالميًّا، والأول عربيًّا وأفريقيًّا.
ورغم أن منتخب الأرجنتين نال لقب المونديال، إلا أن منتخب البرازيل لا يزال في صدارة تصنيف الفيفا رغم خروج السامبا من دور الـ8، في حين جاء التانغو بالمركز الثاني متقدمًا على وصيفه منتخب فرنسا.
وتقدم منتخب كرواتيا إلى المركز السابع، بعدما احتل المركز الثالث في كأس العالم 2022، في حين غادر منتخب الدنمارك المنتخبات العشرة الأولى إلى المركز الـ18 بعدما ودع المونديال من الدور الأول.
وتراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الرابع بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم، في حين أكمل منتخب إنجلترا عقد المراكز الخمسة الأولى.
وبفوزه على الأرجنتين في دور المجموعات تقدم منتخب السعودية إلى المركز الـ49، في حين يحتل منتخب تونس المركز الـ30، ومنتخب مصر في المركز الـ39، والجزائر في المركز الـ40.
واحتل منتخب قطر المركز الـ60 أما منتخب العراق فجاء في المركز الـ68، والإمارات في المركز الـ70.
وبحسب الفيفا، فإن أكبر الانتقالات إلى الأعلى حسب النقاط كان من نصيب المغرب (108,85+ نقطة)، أما أكبر الانتقالات إلى الأعلى حسب المراكز فكان من نصيب أستراليا والمغرب (11 مركزا)
وفيما يأتي تصنيف المنتخبات الـ11 الأولى:
1. البرازيل
2. الأرجنتين
3. فرنسا
4. بلجيكا
5.إنجلترا
6.هولندا
7.كرواتيا
8. إيطاليا
9.البرتغال
10. إسبانيا
11. المغرب