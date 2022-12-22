تصنيف الفيفا.. قفزة تاريخية للمغرب.. البرازيل تحافظ على الصدارة وتقدم الأرجنتين للمركز الثاني

حقق منتخب المغرب قفزة تاريخية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لهذا العام، بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء منتخب المغرب في المركز الـ11 عالميًّا، والأول عربيًّا وأفريقيًّا.