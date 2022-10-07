جدل حول ضربة جزاء غير محتسبة لنادي الهلال أمام الاتفاق (فيديو)
تسبب قرار سامي الجريس حكم مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي في حالة من الجدل بعد رفضه احتساب ركلة جزاء للزعيم بعد عرقلة جانغ هيون سو.
وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الهلال، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.
وفشل هجوم كلا الفريقين في هز الشباك من خلال كل الفرص السانحة طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للهلال بعد سقوط المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو في منطقة جزاء الاتفاق، مما أثار غضب لاعبي الأزرق.
وقال الحكم السعودي السابق عبدالله القحطاني إن قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق الهلال عند الدقيقة 55.
وقال في تصريحات تلفزيونية: ما حدث هو تلامس لا يؤدي إلى سقوط لاعب وبالتالي لا توجد ركلة جزاء.
وأوضح: "هذا تلامس صغير يحدث بشكل طبيعي في كرة القدم".
على الجانب الآخر، قال المستشار التحكيمي محمد فودة إن حكم المباراة حرم الهلال من ركلة جزاء صحيحة.
وأوضح خلال برنامج "أكشن مع وليد: "لاعب الاتفاق عرقل مدافع الهلال بشكل واضح وأعاقه عن لعب الكرة، وهو ما يستوجب ركلة جزاء".
ورفض سمير عثمان خلال نفس البرنامج الاتفاق مع تصريحات محمد فودة، مؤكدًا أن التلامس طبيعي ولا يرتقي لاحتساب ركلة جزاء.
وواصل الهلال حامل اللقب غيابه عن الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي بتعادله سلبيا مع مضيفه الاتفاق، فيما عزز الشباب صدارته بفوزه 1-صفر على ضيفه الرائد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.
وتراجع الهلال للمركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تعادله الأول في ست مباريات والذي جاء بعد خسارته من التعاون الجولة الماضية.
ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية متقدما بفارق أربع نقاط عن التعاون الذي قفز للمركز الثاني بعد فوزه 2-صفر على الوحدة في وقت سابق اليوم.