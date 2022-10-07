جدل حول ضربة جزاء غير محتسبة لنادي الهلال أمام الاتفاق (فيديو)

تسبب قرار سامي الجريس حكم مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي في حالة من الجدل بعد رفضه احتساب ركلة جزاء للزعيم بعد عرقلة جانغ هيون سو.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الهلال، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

وفشل هجوم كلا الفريقين في هز الشباك من خلال كل الفرص السانحة طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للهلال بعد سقوط المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو في منطقة جزاء الاتفاق، مما أثار غضب لاعبي الأزرق.