مدافع شتوتغارت "يفجّر" صراعاً نارياً بين النصر ونيوم

دخل النصر ونيوم السعوديان، في منافسة قوية للتعاقد مع أحد لاعبي نادي شتوتغارت الألماني.

ووفق ما أوردته صحيفة "fussballeck"، فإن النصر يفكر بكسب خدمات المدافع الألماني جيف شابوت، نجم شتوتغارت، كما وضعت إدارة نادي نيوم اللاعب ضمن خياراتها للموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن شابوت البالغ من العمر 27 عامًا، بات مُحطّ أنظار العديد من الأندية، خاصة من دوري المحترفين السعودي، الذي يسعى إلى استقطاب أفضل اللاعبين العالميين بالدوريات الكبرى.

وبالإضافة إلى الاهتمام السعودي، فقد أبدى أيضاً يوفنتوس الإيطالي، قبل بضعة أسابيع، اهتمامه بضم باللاعب الألماني، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة رسمية بشأن اللاعب.

وأكد تقرير الصحيفة أن نادي النصر يدرس، حاليًا، ضم شابوت كخيار أساس، حيث برز اسمه على رادار نادي كريستيانو رونالدو بعد فشل انتقال خياره المفضل، ديفيد هانكو، من فينورد روتردام.

وأضافت أيضاً وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، أنه قد بدأت بالفعل محادثات أولية بين النادي وإدارة شابوت لبحث إمكانية إتمام الصفقة، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن المتوقع أن يطلب مسؤولو شتوتغارت حوالي 20 مليون يورو للتخلي عن المدافع الذي يرتبط بعقد مع عملاق ألمانيا حتى عام 2028، والذي أصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق فور انضمامه، في يناير 2024، إلى الدوري الألماني.