مانشستر سيتي ينقض على نجم بايرن ميونخ

قالت صحيفة "إندبندنت" إن مانشستر سيتي يعد واحدًا من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تفكر في التعاقد مع جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، الصيف المقبل.

وأصبح موسيالا البالغ من العمر 21 عامًا أحد أفضل صانعي الألعاب في أوروبا، لكنه يريد ضمانات بشأن قدرة النادي الألماني على المنافسة، وسط موسم محبط.

ويمتد عقد موسيالا مع بايرن ميونخ حتى عام 2026، ولم يظهر حتى الآن ميلا يذكر للتمديد أو التحسين مع تطوره الشخصي.

وذكرت "إندبندنت" أن هناك اعتقادا بين الأندية الأخرى بأن موسيالا قد يكون قابلا للشراء هذا العام أو العام المقبل، مع كون مانشستر سيتي الأكثر اهتمامًا.

وبحسب الصحيفة، يريد مانشستر سيتي تحسين الخط الهجومي على وجه التحديد، الصيف المقبل، خاصة مع انتقال فيل فودين إلى دور أكثر تأثيرًا، وتقدم كيفن دي بروين في العمر.