مانشستر سيتي ينقض على نجم بايرن ميونخ
قالت صحيفة "إندبندنت" إن مانشستر سيتي يعد واحدًا من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تفكر في التعاقد مع جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، الصيف المقبل.
وأصبح موسيالا البالغ من العمر 21 عامًا أحد أفضل صانعي الألعاب في أوروبا، لكنه يريد ضمانات بشأن قدرة النادي الألماني على المنافسة، وسط موسم محبط.
ويمتد عقد موسيالا مع بايرن ميونخ حتى عام 2026، ولم يظهر حتى الآن ميلا يذكر للتمديد أو التحسين مع تطوره الشخصي.
وذكرت "إندبندنت" أن هناك اعتقادا بين الأندية الأخرى بأن موسيالا قد يكون قابلا للشراء هذا العام أو العام المقبل، مع كون مانشستر سيتي الأكثر اهتمامًا.
وبحسب الصحيفة، يريد مانشستر سيتي تحسين الخط الهجومي على وجه التحديد، الصيف المقبل، خاصة مع انتقال فيل فودين إلى دور أكثر تأثيرًا، وتقدم كيفن دي بروين في العمر.
ويريد مانشستر سيتي لاعبين يمكنهم اللعب بسلاسة في مناطق ضيقة من خط الهجوم، وهناك أيضًا اهتمام باللاعب لوكاس باكيتا لاعب ويستهام يونايتد، ومايكل أوليس لاعب كريستال بالاس.
ومع ذلك، فإن موسيالا سيمثل انقلابًا؛ إذ يُنظر إليه على أنه أحد أفضل اللاعبين المستقبليين في العالم، ومن المحتمل أن تتطلب مثل هذه الخطوة بيع لاعب آخر رفيع المستوى.
وأكدت "إندبندنت" أن موسيالا يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز كوجهة تالية له، بسبب المكانة الدولية الهائلة التي يتمتع بها البريميرليغ، وحقيقة أنه نشأ في غرب لندن.
واتخذ موسيالا قراره بتفضيل منتخب ألمانيا على منتخب إنجلترا كلاعب دولي، عندما كان عمره 17 عامًا.
وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ليفربول وبرشلونة وباريس سان جيرمان من بين الأندية الأخرى التي تبحث التعاقد مع موسيالا، ولكن جميعها يعاني من قيود مختلفة على الميزانية.
وتدرج موسيالا في بايرن ميونخ، حتى وصل للفريق الأول في 2020، وسبق أن لعب في شباب تشيلسي وساوثهامبتون.
والموسم الحالي سجل موسيالا 12 هدفا، وصنع سبعة في 34 مباراة مع بايرن ميونخ، علما أنه لعب 159 مباراة، سجل فيها 43 هدفا، وصنع 30.