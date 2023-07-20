نيمار يتحدث عن فشله في قيادة باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا

مع ذلك، أصر نيمار، في مقابلة مع الصحفي البرازيلي كاسيميرو ميغيل، على أن باريس سان جيرمان يريد "الفوز بكل شيء" لكن "كرة القدم في بعض الأحيان ليست عادلة".

وعن مستقبله قال نيمار: "لدي عقد، حتى الآن لم يخبرني أحد بخلاف ذلك، أريد التعافي بشكل جيد، الفوز هو هدفي دائمًا، أريد اللعب بشكل جيد مرة أخرى، هذا هو أول شيء".

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2027 لكن هناك تكهنات حول بقائه مع الفريق، علما أنه لم يشارك مع الفريق منذ إصابته في فبراير الماضي.

ووجه نيمار رسالة لمشجعي باريس سان جيرمان وقال: "حتى لو لم يكن هناك حب بين الجماهير واللاعبين، سأكون هناك، بالحب أو دون حب ولكن مع نيمار".