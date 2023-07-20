نيمار يتحدث عن فشله في قيادة باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا
تحدث النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن سبب فشله مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.
وتزامل مبابي وميسي ونيمار لمدة موسمين في باريس سان جيرمان وفي المرتين خرج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال نيمار: "كان لدينا فريق قوي للغاية، ميسي ومبابي وأنا، ثلاثة رجال هم الأفضل في العالم، لقد عرفنا ذلك، لكن للأسف لم نتأقلم، لم يكن ذلك جيدًا بالنسبة لنا".
مع ذلك، أصر نيمار، في مقابلة مع الصحفي البرازيلي كاسيميرو ميغيل، على أن باريس سان جيرمان يريد "الفوز بكل شيء" لكن "كرة القدم في بعض الأحيان ليست عادلة".
وعن مستقبله قال نيمار: "لدي عقد، حتى الآن لم يخبرني أحد بخلاف ذلك، أريد التعافي بشكل جيد، الفوز هو هدفي دائمًا، أريد اللعب بشكل جيد مرة أخرى، هذا هو أول شيء".
وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2027 لكن هناك تكهنات حول بقائه مع الفريق، علما أنه لم يشارك مع الفريق منذ إصابته في فبراير الماضي.
ووجه نيمار رسالة لمشجعي باريس سان جيرمان وقال: "حتى لو لم يكن هناك حب بين الجماهير واللاعبين، سأكون هناك، بالحب أو دون حب ولكن مع نيمار".
وعن إصابته قال: "إنها إصابة مزعجة، غير مريحة على الإطلاق، كانت العملية مؤلمة وصعبة للغاية، لكنني أتطلع إلى العودة بشكل جيد".
وعن تأثير الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022 قال نيمار: "بعد نهائيات كأس العالم لم أرغب في الاستمرار، ليس بسبب ألم الخسارة، ولكن لمنع عائلتي من المعاناة ، الأمر يثقل كاهلنا كثيرًا، لكن لا يزال يتعين عليهم التحمل".
وتابع: "فكرت في الأمر مرة أخرى، لأنني أريد حقًّا الفوز بكأس العالم".
ونيمار، البالغ من العمر 31 عامًا، انضم لباريس سان جيرمان في 2017، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة وهي 222 مليون يورو، وهو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وبعد 6 مواسم سجل نيمار 118 هدفًا وصنع 77 في 173 مباراة مع باريس سان جيرمان، علمًا أنه في 4 مواسم مع برشلونة لعب 186 مباراة سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.