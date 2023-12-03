مدرب إسبانيا يرد على غضب برشلونة بعد إصابة غافي

رد لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا على التقارير التي تحدثت عن غضب برشلونة من المنتخب الإسباني بعد إصابة غافي في الفترة الدولية.

وتعرض غافي للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا 3/1 على جورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، وذكرت تقارير أن برشلونة غاضب من دي لا فوينتي، لأنه يرى أن مشاركة غافي في المباراة لم تكن ضرورية، لأن إسبانيا تأهلت بالفعل للمسابقة القارية.

ومثّل لويس دي لا فوينتي إسبانيا في قرعة يورو 2024 التي أقيمت أمس السبت في هامبورغ، وسيلعب الماتادور في "مجموعة الموت" مع كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.