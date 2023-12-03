مدرب إسبانيا يرد على غضب برشلونة بعد إصابة غافي
رد لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا على التقارير التي تحدثت عن غضب برشلونة من المنتخب الإسباني بعد إصابة غافي في الفترة الدولية.
وتعرض غافي للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا 3/1 على جورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، وذكرت تقارير أن برشلونة غاضب من دي لا فوينتي، لأنه يرى أن مشاركة غافي في المباراة لم تكن ضرورية، لأن إسبانيا تأهلت بالفعل للمسابقة القارية.
ومثّل لويس دي لا فوينتي إسبانيا في قرعة يورو 2024 التي أقيمت أمس السبت في هامبورغ، وسيلعب الماتادور في "مجموعة الموت" مع كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.
وعن إصابة غافي قال دي لا فوينتي: "لدي علاقة رائعة مع تشافي، إننا نحترم بعضنا كمحترفين".
وأضاف "أصعب شيء هو التعامل مع إصابة لاعب، كما حدث عندما أصيب داني أولمو وماركو أسينسيو، قلت بالفعل إنني أتمنى تغيير النتيجة لو سيعني ذلك أن يكون الثنائي بصحة جيدة".
وتابع دي لا فوينتي: "اللاعب له الأولوية، لكننا نواجه نشاطًا محفوفًا بالمخاطر، ولسوء الحظ تحدث الإصابات".
وبشأن الانتقادات من بيئة برشلونة قال مدرب إسبانيا: "لم أشعر بأنها موجهة لي، اللاعبون يعرفون كيف نعتني بهم، وأشعر بالأسف مثلما كان الحال مع زملاء آخرين لم يحظوا بالتأثير نفسه، فاللاعب يعرف كيف نعمل وما نقوم به".
وتحدث دي لا فوينتي أيضًا عن إبراهيم دياز، الذي قدم أداءً رائعًا في مباراة ريال مدريد وغرناطة في الليغا.
ولم يقرر إبراهيم علنا بعد ما إذا كان سيختار اللعب للمغرب أو إسبانيا.
وكان مدرب إسبانيا صريحًا بشأن ذلك وقال: " بالنسبة لي لا يوجد نقاش، إبراهيم أعلم أنه يريد اللعب لإسبانيا، هذه هي الأخبار التي تلقيتها، لقد أعلن بنفسه".
وتابع: "أعلم أنه يريد أن يكون معنا، إنه لأمر جيد جدًا، إنه يقوم بعمل جيد جدًا لنفسه وللنادي وكرة القدم الإسبانية".
وبشأن تجديد عقده مع منتخب إسبانيا حيث ينتهي في 30 يونيو 2024 قال دي لا فوينتي: "أنا متأكد من أن اللحظة ستأتي عندما تأتي وستكون قريبًا. عندما يكون شخصان، الاتحاد ولويس دي لا فوينتي، مرتاحين، فلا توجد مشكلة. عندما يجب أن يكون، سيكون".