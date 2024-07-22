تختتم مساء اليوم الإثنين منافسات الدوري الليبي الممتاز لموسم 2023 ـ 2024، وذلك بإقامة مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة سداسي التتويج التي احتضنتها إيطاليا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وأحرز نادي النصر لقب الدوري الليبي للمرة الثالثة في تاريخه الخميس الماضي عقب فوزه في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة على المدينة (2 ـ1).

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة من 4 مباريات وذلك بفارق 5 نقاط عن الأهلي بنغازي الذي حقق الفوز على حساب السويحلي في الجولة ذاتها (2 ـ 1) ليرفع رصيده بدوره إلى 7 نقاط فيما يأتي الأهلي طرابلس والهلال بنغازي في المركز الثالث بست نقاط لكل منهما.

ورغم كونها شكلية لثلاثة أندية وهي النصر، المتصدر والبطل والسويحلي والمدينة اللذين فقدا كل حظوظهما في الحصول على المركز الرابع، إلا أن الجولة الخامسة والأخيرة التي تقام اليوم الإثنين بداية من السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ستكون على غاية من الأهمية لحسم هوية الفريق الثاني المتأهل لدوري أبطال إفريقيا 2024 ـ 2024، والفريقين المتأهلين أيضا لكأس الكونفدرالية للموسم ذاته.

وتبدو حسابات الجولة الخامسة والأخيرة معقدة ومفتوحة على عدة احتمالات، إذ يلتقي الأهلي طرابلس (6 نقاط) مع الأهلي بنغازي (7 نقاط) فيما يواجه الهلال بنغازي (6 نقاط) النصر بطل المسابقة رسميا (12 نقطة).

وضمن النصر البطاقة الأولى للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه المريخ السوداني في الدور التمهيدي الأول، فيما يسعى الأهلي بنغازي إلى الفوز على الأهلي طرابلس للفوز بمركز الوصافة الذي يمنحه رسميا مقعدا في دوري الأبطال.

ويواجه وصيف بطل الدوري الليبي نادي الهلال السوداني في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

أما في حال التعادل بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، فسيكون الهلال بنغازي أمام فرصة فريدة لينتزع منهما المقعد الثاني للمسابقة القارية ومرافقة النصر في تمثيل الكرة الليبية.

لكن الهلال بنغازي مطالب بالفوز على البطل نادي النصر قبل أن ينتظر "اقتسام النقاط" بين "الأهليين".

ويشار إلى أن الهلال بنغازي يملك الأسبقية في المواجهات المباشرة على حساب أهلي طرابلس ما يعني أن بطاقة دوري أبطال إفريقيا ستؤول للهلال في حال التساوي في النقاط مع أهلي طرابلس.

ويتأهل عن الدوري الليبي البطل ووصيفه لدوري أبطال إفريقيا فيما سيشارك الثالث والرابع في كأس الكونفدرالية.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من سداسي التتويج في الدوري الليبي الممتاز:

الإثنين 22 يوليو 2024 (كل المباريات تنطلق في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة):

الأهلي بنغازي ـ الأهلي طرابلس

الهلال بنغازي ـ النصر

المدينة ـ السويحلي

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أعلن رسميا عن إقامة مراسم تتويج نادي النصر وتسليمه رمز البطولة غدا الثلاثاء 23 يوليو 2024 بملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بداية من العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي).