وليد الفراج يعلق على تأهل الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

كان الفراج طالب بمشاركة الأندية السعودية القوية فقط في دوري أبطال آسيا بعد خسارة الفيحاء برباعية أمام العين في دور المجموعات.

وقال الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد أمس الأربعاء :"المشاركة الآسيوية قبل تطوير الدوري السعودي شيء وبعد تطويره شيء آخر، ويجب أن تكون المشاركة للأندية القوية القادرة على المنافسة".

وتابع :"لن يقال الفيحاء أو الهلال أو النصر خسر، لكن سيقال ممثل دوري روشن".

وردًّا على مشاهد قال الفراج إن الفيحاء تأهل مستغلًّا نتائج الآخرين، لكن تأهله يُعدُّ إنجازًا مقارنة بنتائجه الحالية ومركزه في دوري روشن السعودي.

وقبل انطلاق الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا كانت حظوظ الفيحاء في التقدم إلى دور الستة عشر ضئيلة للغاية ولم يكن أشد المتفائلين من جماهير الفريق السعودي يتوقع عبوره إلى الدور التالي في مشاركته الأولى في البطولة القارية.