وليد الفراج يعلق على تأهل الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
علق الإعلامي السعودي وليد الفراج على تأهل فريق الفيحاء السعودي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما نجح الفريق في تخطي دور المجموعات بصعوبة بالغة.
واستفاد الفيحاء من نتائج الأندية الأخرى ليحجز مقعدًا في ثمن النهائي ضمن أفضل أندية أصحاب المركز الثاني.
وفور تأهل الفريق رد حساب نادي الفيحاء على تصريحات سابقة لوليد الفراج بمقطع فيديو ساخر.
كان الفراج طالب بمشاركة الأندية السعودية القوية فقط في دوري أبطال آسيا بعد خسارة الفيحاء برباعية أمام العين في دور المجموعات.
وقال الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد أمس الأربعاء :"المشاركة الآسيوية قبل تطوير الدوري السعودي شيء وبعد تطويره شيء آخر، ويجب أن تكون المشاركة للأندية القوية القادرة على المنافسة".
وتابع :"لن يقال الفيحاء أو الهلال أو النصر خسر، لكن سيقال ممثل دوري روشن".
وردًّا على مشاهد قال الفراج إن الفيحاء تأهل مستغلًّا نتائج الآخرين، لكن تأهله يُعدُّ إنجازًا مقارنة بنتائجه الحالية ومركزه في دوري روشن السعودي.
وقبل انطلاق الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا كانت حظوظ الفيحاء في التقدم إلى دور الستة عشر ضئيلة للغاية ولم يكن أشد المتفائلين من جماهير الفريق السعودي يتوقع عبوره إلى الدور التالي في مشاركته الأولى في البطولة القارية.
وكان الفيحاء، ثالث المجموعة الأولى وله ست نقاط قبل انطلاق الجولة الأخيرة، يحتاج للفوز على مضيفه باختاكور مع خسارة بيروزي الإيراني أمام ضيفه الدحيل القطري وذلك من أجل الظفر بمقعد من بين مقاعد أفضل الفرق صاحبة المركز الثاني في القسم الغربي.
ولم تكن هذه الفرصة متاحة أثناء انطلاق اليوم الأول للجولة الأخيرة قبل أن تأتي نتائجه في صالح الفيحاء ويقدم الاتحاد هدية لمنافسه المحلي بالفوز 2-1 على ضيفه سباهان الإيراني الذي كان ضمن التأهل بالفعل مع نافباهور الأوزبكي لتتبقى بطاقة واحدة فقط لأفضل فريق في المركز الثاني.
وفاز الفيصلي الأردني على ضيفه الشارقة ليتوقف رصيد الفريق الإماراتي عند ثماني نقاط متساويًا مع السد القطري الذي تعادل 2-2 مع ناساف الأوزبكي متصدر المجموعة.
ومع فوز الفيحاء على باختاكور حجز مقعده بالفعل إلى ثمن النهائي.