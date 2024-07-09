القادسية السعودي يضم مدافع النصر لثلاث سنوات

أعلن نادي القادسية السعودي العائد إلى دوري المحترفين رسميًّا تعاقده مع المدافع محمد قاسم قادمًا من نادي النصر في صفقة انتقال حر.

وقدم نادي القادسية أمس الاثنين، مدافعه الجديد الذي ظهر للمرة الأولى في أروقة النادي حيث وقع على عقد لمدة 3 مواسم في تجربته الخامسة في الدوري السعودي بعد أن دافع عن ألوان الاتحاد والفيحاء والفيصلي والنصر.

وسيلتحق المدافع البالغ من العمر 29 عامًا بتدريبات نادي القادسية يوم الأربعاء ليخوض أول تمرين له مع فريقه الجديد، قبل أن يسافر مع البعثة يوم الأربعاء إلى هولندا لخوض معسكر تدريبي استعدادًا لموسم 2024 - 2025.

وكان محمد قاسم شارك مع النصر في 6 مباريات في دوري المحترفين الموسم الماضي، بجانب دوري أبطال آسيا النسخة الماضية في 4 مباريات سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

ويشار إلى أن القادسية تعاقد مع قائد ريال مدريد ونجم منتخب إسبانيا ناتشو الذي سيلتحق رسميًّا بالنادي بعد مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024.