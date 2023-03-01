ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على جدة
الأهلي حقق الفوز الرابع على التوالي والـ14 في المسابقة مقابل 7 تعادلات وخسر مرتين.
واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته في دوري يلو بعدما تغلب 1/0 على منافسه جدة، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.
وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل سجل مودو باروو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وحقق الأهلي الفوز الرابع على التوالي والـ14 في المسابقة مقابل 7 تعادلات، وخسر مرتين في 23 مباراة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 49 نقطة وهو نفس رصيد المتصدر الحزم الذي لعب نفس عدد المباريات التي لعبها الأهلي لكنه يتقدم بفارق الأهداف.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع نجران، والرياض، والفيصلي، والجبلين، والعين، في الجولات الخمس المقبلة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي