ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على جدة

واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته في دوري يلو بعدما تغلب 1/0 على منافسه جدة، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل سجل مودو باروو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.