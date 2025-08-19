3 عرب.. مواعيد مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين 2025 والقنوات الناقلة

أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على منافسات الدور الأول من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025 التي تقام حتى الثلاثين من شهر أغسطس الجاري في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

واختتم منتخبا السودان والسنغال عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية بعد تعادلهما اليوم دون أهداف في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

وتصدرت السودان المجموعة برصيد 5 نقاط من فوز واحد وتعادلين اثنين لترافق السنغال إلى الدور ربع النهائي بعدما جمعت الأخيرة الرصيد نفسه لكنها احتلت المركز الثاني بفارق الأهداف.

وتبدأ يوم الجمعة المقبل 22 أغسطس الجاري منافسات ربع نهائي البطولة في حين تتضمن المنافسات مواجهة عربية خالصة تجمع المنتخب الجزائري مع نظيره السوداني، السبت على ملعب أمان في زنجبار، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (08.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وسيكون المنتخب المغربي، ثالث العرب في الدور ربع النهائي، في مواجهة مع صاحب الأرض، منتخب تنزانيا يوم الجمعة 22 أغسطس (الساعة 08.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وفي ما يلي برنامج مواجهات الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان 2025):

الجمعة 22 أغسطس 2025:

المغرب ـ تنزانيا ـ الساعة 08.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

كينيا ـ مدغشقر ـ الساعة 05.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

السبت 23 أغسطس 2025:

السنغال ـ أوغندا ـ الساعة 05.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

الجزائر ـ السودان ـ الساعة 08.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

وتنقل قناة بيين سبورتس 6 (BEIN SORTS 6 HD) كل مباريات البطولة على القناة المشفرة، فيما ستبدأ منافسات نصف النهائي يوم الثلاثاء 26 من الشهر الجاري ويقام النهائي يوم 30 من الشهر ذاته.